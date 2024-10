Rivabella. Polemiche sul nuovo percorso pedonale: “E’ al buio”. La maggioranza replica

La consigliera di opposizione Lorella Cesana aveva sollevato il tema della sicurezza lungo il nuovo percorso in costruzione a Rivabella

L’assessore Cattaneo: “Non ha una sua linea di illuminazione perché non è stata ritenuta necessaria”

LECCO – “Ben vengano le osservazioni, ma forse, per una volta, prima di criticare varrebbe la pena di aspettare che i lavori siano finiti e vedere come le persone vivono e usufruiscono di uno spazio”. Direttamente da Rivabella l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo riprende la polemica sul nuovo percorso pedonale in costruzione accanto alla ciclabile, portata in Aula lunedì sera dalla consigliera Lorella Cesana (Lecco Merita di +/Lecco Ideale).

Durante le domande di attualità (leggi qui) Cesana aveva infatti sollevato il tema della sicurezza lungo il nuovo percorso in costruzione, per l’assenza di illuminazione: “Nelle zone più defilate e in prossimità delle spiaggette realizzate, potrebbero facilmente crearsi episodi di spaccio” l’osservazione della consigliera.

A replicare era stata l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici): “Abbiamo ritenuto inopportuno creare ulteriore inquinamento luminoso in un’area che risulta già parzialmente illuminata dai punti luci presenti sulla vicina ciclabile e che, riteniamo, verrà utilizzata principalmente nelle ore diurne. Per ovviare al tema del buio, comunque, nel progetto vi era la proposta di utilizzare una finitura a base minerale per rendere più visibile il tracciato la sera ma la Sovrintendenza si è espressa negativamente”. Sul tema sicurezza, l’assessore aveva poi precisato: “Per realizzare le spiaggette è stata effettuata una bonifica della vegetazione, le aree sono ben visibili e non nascoste, in modo da poter essere anche facilmente controllate”.

In supporto alla collega è intervenuto anche l’assessore Cattaneo che martedì sera, dopo il Consiglio Comunale, ha fatto tappa proprio lungo il tracciato pedonale in costruzione: “Si può riconoscere che siano state fatte delle scelte e chiederne conto, questo è avvenuto in maniera un po’ scomposta e ideologica, ma voglio ribadire che il nuovo percorso non ha una sua linea di illuminazione perché non è stata ritenuta necessaria – ha dichiarato – si può percorrere questo tratto a piedi o correndo usufruendo dell’illuminazione della strada e, nei tratti più in penombra a causa della presenza di alberi, delle luci che già sono presenti lungo la ciclabile”.

Cattaneo ha continuato: “Sono un po’ dispiaciuto che si continui a raccontare una cosa per quello che non è. Questa infrastruttura, che ha richiesto un lungo tempo di preparazione, è stata finanziata in maniera lungimirante da Regione Lombardia e svolgerà un servizio specifico, ovvero consentirà a chi cammina e a chi corre di farlo su un tracciato diverso da quello delle biciclette, con più spazio e più sicurezza. Chi deciderà di farlo al buio potrà munirsi di luci frontali, i lecchesi lo sanno e sono attrezzati: non lasciamoci intimorire da poche decine di metri in penombra che, ricordo, esistono anche lungo altri tratti di ciclabili del territorio, penso alla vicina Vercurago ma anche a Calolzio, e godiamoci la nostra bella città e questo percorso anche nelle giornate autunnali”.