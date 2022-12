Rotaract Club Lecco e scambio giovani: un incontro dedicato

Il racconto dei giovani stranieri partecipanti al progetto, promosso da Rotary Club Lecco

Illustrati anche progetti sviluppati e in cantiere. Oltre a Rotary Club Lecco, presenti anche Rotary Club Lecco Manzoni e Rotary Club Lecco Le Grigne

LECCO – Un momento d’incontro dedicato ai ragazzi del Rotaract Club Lecco quello andato in scena mercoledì 30 novembre e ha visto riunirsi per assistere agli interventi sui progetti sviluppati e in corsi di sviluppo, nonché ascoltare l’esperienza dei giovani stranieri che hanno partecipato allo scambio giovani, Rotary Club Lecco, promotrice dell’iniziativa, Rotary Club Lecco Manzoni e Rotary Club Lecco Le Grigne.

Primo relatore a intervenire Alessandro Morganti, ex socio del Rotaract Club Lecco che ha raccontato la sua esperienza a Stanford, resa possibile grazie al Global Grant della Rotary Foundation, impegnata a raggiungere la comprensione e la pace nel mondo attraverso programmi di scambio internazionale umanitario, educativo e culturale, e al Politecnico di Milano. In California Alessandro ha avuto la possibilità di studiare per un anno e portare avanti la sua ricerca, incentrata sul rendere più accessibili gli ospedali ai ragazzi con il disturbo dello spettro autistico, ad esempio diminuendo le luci e rumori delle stanze. Infatti i ragazzi con il DSA sono sovra-stimolati e trascorrere del tempo in spazi non pensati per loro li sottopone ad un forte stress.

A prendere poi parola Valeria Maggi, presidente del Rotaract Club Lecco, che ha raccontato i service presi in carico dai giovani rotaractiani. Il Rotaract è un’associazione presente in tutto il mondo che coinvolge i giovani dai 18 anni nello sviluppo di diversi progetti. Solitamente all’interno del club vengono organizzate attività di raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale e volte a favorire la comprensione internazionale, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, attività culturali e campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Federico Rovea, vice presidente e Beatrice Mazzucchi, ex presidente del Rotaract Club Lecco, hanno raccontato brevemente i service portati avanti dal club.

Sabrina Cogo, socia rotariana che insieme ad altri soci si occupa del progetto scambio giovani, ha ringraziato i rotoractiani per le loro azioni ed ha chiamato i ragazzi dello scambio giovani a raccontare brevemente la loro esperienza in Italia: Solene Revillon da Parigi, Renata Min Shen Li da Taiwan e Caden Quattrin dal Minnesota, hanno ringraziato di cuore il Rotary Club Lecco per aver permesso loro di vivere questa incredibile avventura.