Rotary Club Lecco Alessandro Manzoni. Passaggio di testimone tra Antonia Benedetti e Antonio Rusconi

Una serata di emozioni e tradizione alla Canottieri Lecco, tra omaggi alla cultura locale e un passaggio di presidenza che guarda al futuro

Benedetti: “È stato un anno intenso durante il quale ho potuto arricchire le mie competenze e incontrare persone straordinarie”.

LECCO – Una serata carica di emozioni, parole autentiche e sguardi rivolti al futuro quella andata in scena mercoledì 25 giugno nella storica sede della Canottieri Lecco, dove il Rotary Club Lecco Alessandro Manzoni ha celebrato il tradizionale passaggio di presidenza. A raccogliere il testimone da Antonia Benedetti è stato Antonio Rusconi, in un momento solenne che ha saputo intrecciare memoria, cultura e visione.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione di Gianfranco Scotti, autentica memoria storica della lecchesità, che ha incantato il pubblico con la brillante lettura della celebre poesia “La nomina del Cappelan” di Carlo Porta. Un intervento capace di coniugare ironia e tradizione, regalando sorrisi e meritati applausi.

Nel suo discorso di commiato, Antonia Benedetti ha espresso un sentito ringraziamento al proprio staff, sottolineando come l’esperienza alla guida del club sia stata non solo un’opportunità di crescita personale, ma anche un’occasione preziosa per entrare in contatto con nuove realtà del territorio. “È stato un anno intenso – dichiara Antonia Benedetti – durante il quale ho potuto arricchire le mie competenze e incontrare persone straordinarie”.

A seguire è intervenuto Antonio Rusconi, nuovo presidente, che ha ringraziato Antonia Benedetti “per l’amicizia e lo stile con cui ha guidato il club”, e ha reso omaggio a Gianfranco Scotti per la sua consueta maestria interpretativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al governatore distrettuale Stefano Artese, presente alla serata, per l’entusiasmo e il forte senso di comunità trasmessi nel corso dell’anno.

Educatore e uomo di scuola, Rusconi ha sottolineato il valore formativo della cultura, citando l’ultima traccia della maturità dedicata a Paolo Borsellino: “Al male si risponde con più cultura e più istruzione”. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’iniziativa del Rotary Club Manzoni di Milano, che ha recentemente recuperato e donato al Centro Studi Manzoniani una rara copia autografa dell’Adelchi. “Un gesto simbolico – osserva Rusconi – che testimonia quanto il nostro passato possa nutrire il futuro”.

Il momento clou della serata è stato il tradizionale passaggio del collare tra i due presidenti, seguito dai saluti conclusivi del governatore Artese, che ha condiviso l’emozione di “ritornare al proprio club e sentire l’abbraccio dell’amicizia”. “Ci attendono nuovi traguardi – conclude Artese – e insieme li raggiungeremo”.