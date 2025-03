Rotary Club Lecco. Andrea Pernice approfondisce il potere della comunicazione

Un approfondimento anche sui valori del Rotary

LECCO – Il Rotary Club Lecco, insieme al Rotary Club Lecco Le Grigne e al Rotary Club Lecco Manzoni, ha avuto il privilegio di ospitare il PDG Andrea Pernice, Rotary International Public Image Coordinator per il periodo 2024-2027 e socio del Rotary Club Milano Ovest.

Durante l’incontro, Pernice ha tenuto un intervento approfondito sulla comunicazione e sui valori fondamentali del Rotary, offrendo un’importante occasione di riflessione sull’influenza della comunicazione nella società e sul ruolo cruciale del Rotary nella diffusione di messaggi positivi e costruttivi. Andrea Pernice ha aperto il suo intervento parlando del potere dell’informazione e della comunicazione, sottolineando l’importanza di questi strumenti nel contesto sociale.

“In un mondo sempre più connesso e globalizzato, la comunicazione non è più solo un mezzo per trasmettere informazioni, ma un potente strumento che crea ponti tra le persone, promuovendo cambiamenti e valori positivi per il progresso della società” spiega Andrea Pernice.

Successivamente, Pernice ha ripercorso alcuni decenni di comunicazione pubblicitaria, evidenziando come essa si sia evoluta in risposta ai mutamenti sociali e culturali. Ha citato, ad esempio, il celebre Carosello degli anni ’60, un programma che ha segnato un’epoca con il suo iconico slogan “Carosello, il tempo è finito, dormi”, simbolo della conclusione di un ciclo nella tradizione televisiva.

“Negli anni ’80, la pubblicità ha iniziato a riflettere l’identità territoriale, con ‘Milano da bere‘ che per la prima volta ha presentato la città come capitale internazionale della moda e della cultura – continua Pernice – Allo stesso modo, la storica pubblicità di Apple che lanciava il Macintosh nel 1984 segnava una rivoluzione nel mondo della tecnologia, rappresentando un cambiamento radicale in un’epoca in cui il lavoro era percepito quasi come una missione”.

Andrea Pernice evidenzia l’evoluzione della pubblicità nel tempo: “Nel corso dei decenni, la pubblicità ha continuato a trasformarsi, rispecchiando i cambiamenti nei valori sociali. Negli anni ’90, ad esempio, il marchio Mulino Bianco presentava l’immagine di una ‘famiglia perfetta’, simbolo dell’ideale di una vita familiare stabile e tradizionale. Oggi, invece, le pubblicità si focalizzano su temi come la diversità e l’inclusività, riflettendo una società più aperta, evoluta e dinamica”.

Pernice ha quindi affrontato la domanda cruciale: su quali valori dovrebbe poggiare la comunicazione del Rotary? Secondo lui, i principi fondamentali che ogni rotariano incarna, come fiducia, rispetto, reputazione, empatia e integrità, dovrebbero essere alla base della comunicazione del Rotary. Questi valori non solo definiscono l’identità di un membro, ma devono anche costituire il fondamento della sua comunicazione. Il Rotary si distingue nel mondo per il suo impegno verso l’amicizia, il servizio, la leadership e la diversità, valori che guidano le sue azioni e il suo contributo a progetti concreti e di impatto sociale.

Andrea Pernice ha sottolineato che, a differenza di altre associazioni, il Rotary non si limita alla beneficenza, ma funge da osservatorio per progetti mirati a risolvere i problemi di un territorio, facendo leva sul tempo, sulle competenze e sulla professionalità dei rotariani. Questi sono i tratti distintivi del Rotary, valori che devono essere comunicati e trasmessi con forza attraverso le sue azioni e la sua comunicazione.

In chiusura, Andrea Pernice ha invitato i presenti a riflettere sul potere della comunicazione individuale, sottolineando come ciascuno di noi, attraverso le proprie azioni e parole, possa contribuire a una comunicazione autentica e significativa. Secondo Pernice, la comunicazione non deve limitarsi a informare, ma deve anche raccontare, comprendere le reazioni e dare vita a progetti concreti, che coinvolgano tempo, persone e risorse per il raggiungimento di obiettivi comuni e di valore reale.

“In questo senso, il Rotary non è solo un’organizzazione che promuove valori, ma un esempio tangibile di come la comunicazione possa essere uno strumento potente per il cambiamento sociale, in grado di stimolare l’impegno e la solidarietà su scala globale” conclude Pernice.