Rotary Club Lecco Manzoni. Un confronto sul futuro delle RSA con Brivio e Lazzarotto

Al centro dell’incontro il ruolo delle RSA come luoghi di cura, relazione e comunità

LECCO – La conviviale di novembre del Rotary Club Lecco Manzoni è stata dedicata a un tema di forte attualità e rilevanza sociale: il ruolo delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nell’invecchiamento attivo e nella costruzione di comunità solidali e inclusive.

Ospiti della serata sono stati Virginio Brivio, già sindaco di Lecco e oggi presidente di Uneba Lecco, ed Elisabetta Lazzarotto, pedagogista e coordinatrice del progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano”, iniziativa che sta ridefinendo il modo di vivere e concepire le strutture per anziani.

Brivio ha evidenziato come, anche alla luce delle recenti riforme nazionali, le RSA stiano assumendo un ruolo sempre più dinamico nella rete dei servizi territoriali: non più soltanto luoghi di cura, ma spazi di relazione, partecipazione e innovazione sociale. Ha inoltre sottolineato il valore della formazione, dell’integrazione tra servizi e del coinvolgimento del Terzo Settore, elementi fondamentali per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione.

Lazzarotto ha illustrato il progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano”, attivo nel territorio lecchese sotto il coordinamento di Uneba Lecco e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dalla Fondazione Fratelli Frassoni.

L’iniziativa promuove attività intergenerazionali che coinvolgono anziani, giovani e adolescenti, trasformando le RSA in luoghi vivi di relazione e socialità. Laboratori artistici e biografici, eventi culturali, momenti conviviali e percorsi musicali diventano così occasioni di incontro, scambio e crescita reciproca.

Come ha ricordato la pedagogista, “prendersi cura dell’anzianità fragile significa prendersi cura della vita di tutti: è un modo per riscoprire la comunità e il valore delle relazioni”.

La serata, promossa dal presidente Antonio Rusconi, ha registrato grande interesse e partecipazione, confermando l’attenzione del Rotary verso i temi del servizio alla persona, della solidarietà intergenerazionale e dell’innovazione sociale.