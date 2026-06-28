Rotary Club Lecco: Massimo Dell’Oro raccoglie il testimone da Paolo Vanini

Massimo Dell’Oro guiderà il club lecchese nel segno dell’impegno per la comunità

Tracciato il bilancio dei progetti realizzati tra service territoriali e programmi internazionali

LECCO – Mercoledì 24 giugno, il Rotary Club Lecco ha celebrato il tradizionale passaggio del collare presidenziale. Al termine di un anno ricco di iniziative e progetti, Paolo Vanini ha passato il testimone a Massimo Dell’Oro, che guiderà il club nel nuovo anno rotariano.

Nel suo intervento di saluto, il Presidente ha tracciato un bilancio dell’attività svolta, ricordando gli obiettivi fissati all’inizio del mandato. Ossia quelli di aumentare la partecipazione dei soci alla vita del club, condividere, comunicare e coordinare le attività, traducendo questi principi in azioni concrete basate sul principio di “Progettare con professionalità e passione”.

Numerosi i service realizzati a favore del territorio. Tra questi spiccano la realizzazione dei pannelli informativi dedicati al Gerenzone e il totem informativo installato a Palazzo Belgiojoso.

Tra gli appuntamenti culturali più significativi figura anche ‘Concerto Pianistico Premio Rotary Club Lecco‘ che quest’anno ha visto la premiazione del pianista Rui Ming. Un’occasione, inoltre, per ribadire il sostegno del Rotary Club Lecco a un’iniziativa di prestigio internazionale, capace di valorizzare i giovani talenti e promuovere la cultura musicale.

Importanti anche i momenti di vita associativa, dalla Cena Manzoniana agli incontri dedicati alle terapie digitali. Avviato, inoltre, un percorso di ascolto del territorio per raccogliere dati e informazioni che confluiranno in un database. L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione strumenti utili per future analisi e interventi.

Il Presidente ha voluto sottolineare anche il clima di collaborazione che ha caratterizzato il club durante tutto l’anno, elemento fondamentale per la riuscita delle numerose iniziative. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Il Premio Gavioli, realizzato insieme alle scuole del territorio, ha visto gli studenti protagonisti nella realizzazione di un progetto video. Il progetto è stato particolarmente apprezzato dagli stessi ragazzi, confermando il valore educativo dell’iniziativa.

Prosegue inoltre il progetto Camp della Vela, fiore all’occhiello del club. Difatti da trent’anni il Rotary Club Lecco ospita e segue sedici ragazzi in un’esperienza formativa che rappresenta uno dei service più consolidati e significativi dell’associazione.

Non sono mancati i programmi di scambio internazionale. Infatti, quest’anno sei ragazze sono andate in Germania presso famiglie di soci rotariani. Poi prosegue collaborazione con il Politecnico nell’ambito dell’Università dei Bambini.

Sul fronte internazionale, il Presidente ha ricordato l’incontro svoltosi due settimane fa a Strasburgo con i Rotary Club di Heidelberg e Saint-Étienne. Dall’incontro è nata la proposta di sviluppare un progetto comune che, partendo dagli scambi giovanili, favorisca la scoperta delle identità territoriali dei tre Paesi. In questo modi si creano percorsi formativi condivisi costruendo veri e propri ponti tra culture diverse. L’obiettivo è stimolare la curiosità verso i territori e favorire la nascita di relazioni durature tra i giovani.

“Credo che sia stato un anno interessante anche per voi” ha concluso Paolo Vanini, ringraziando tutti i soci per il sostegno e la collaborazione dimostrati durante il suo mandato. Con il passaggio del collare a Massimo Dell’Oro si apre ora un nuovo anno rotariano nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, per proseguire il percorso di servizio a favore della comunità.