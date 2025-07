Rotary Club Lecco. Paolo Vanini è il nuovo presidente

Il passaggio di testimone è avvenuto mercoledì 25 giugno

Il presidente uscente Luca Tentori ha ricordato tutti i traguardi raggiunti

LECCO – Il Rotary Club Lecco ha un nuovo presidente. Paolo Vanini è stato incaricato dal presidente uscente Luca Tentori mercoledì 25 giugno, quando i soci si sono riuniti per assistere al tradizionale passaggio di consegne.

Nel suo discorso di saluto, Luca Tentori ha ripercorso con soddisfazione i traguardi raggiunti durante il suo anno di presidenza. Per ricordarne alcuni si citano “RYLA – Rotary Youth Leadership Awards“, consistente nella sposorizzazione di un giovane al prestigioso programma formativo Rotary International, volto a sviluppare nei ragazzi talentuosi le competenze di leadership, comunicazione e responsabilità civica; il Progetto CORE – Coperation of Rotarians for Europe che ha permesso a 30 studenti universitari da Italia, Francia e Germania di confrontarsi su temi legati all’Unione Europea, alla cittadinanza attiva e alla pace; il progetto “Belli Dentro“, il service principale dell’anno che ha permesso la costruzione di una palestra diffusa all’interno della Casa Circondariale di Lecco, al fine si favorire il benessere psicofisico e la dignità delle persone detenute.

Con il passaggio di consegne a Paolo Vanini, il Rotary Club Lecco si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di iniziative, ispirato dagli ideali rotariani di servizio, solidarietà e impegno per il bene comune.