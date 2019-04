Consegnata la “Paul Harris Fellow” e un assegno di 500 euro

Serata speciale quella di giovedì sera che si è tenuta alla MAB (Metallurgica Alta Brianza)

LECCO- Location alternativa per il Rotary “Le Grigne” di Lecco in occasione della consueta “Cena Conviviale”, in Interclub con il Rotary Lecco, organizzata ieri sera, giovedì, alla mensa della MAB (Metallurgica Alta Brianza), eccezionalmente aperta dal titolare Luigi Baggioli, che ha visto ai fornelli alcuni soci.

Una serata speciale non solo per la location ma anche per gli ospiti e per aver conferito loro la massima onorificenza rotariana: la “Paul Harris Fellow” che deve il suo nome al fondatore del Rotary.

Protagonisti sono stati i City Angels di Lecco ai quali, oltre all’onorificenza, è stato consegnato un assegno di 500 euro.

“A nome di tutti i rotariani – ha spiegato il presidente del Rotary ‘Le Grigne’ Fabio Dadati – vi ringrazio per l’importante attività sociale e umanitaria che svolgete silenziosamente nella nostra città. Per questo motivo, abbiamo deciso di conferirvi la massima onorificenza rotariana e un assegno a sostegno del vostro prezioso operato”.

“Grazie per questo riconoscimento e per il sostegno – ha proseguito a nome dei City Angels lecchesi il coordinatore Marco Visentin, detto il Griso – Da quasi due anni e mezzo aiutiamo i senzatetto e altre persone in difficoltà, cercando inoltre di preservare la sicurezza di alcune zone della città. Li aiutiamo portando loro conforto, ma anche beni di prima necessità: cibo, coperte, qualche indumento, in cambio gli chiediamo di comportarsi bene e di essere rispettosi della città. Ci hanno dato ascolto e oggi la situazione è decisamente migliorata”.

La serata di ieri, è servita anche per raccogliere fondi necessari per l’acquisto delle nuove batterie e delle nuove piastre dei sette defibrillatori donati sempre dal Rotary nel corso degli anni ad alcune delle realtà più importanti della città (Carabinieri, Polizia Locale, Ana, Questura, Istituto Parini e Vigili del Fuoco).

“Grazie a questa serata e alla vostra generosità – ha fatto sapere Luca Mazzucchi responsabile del progetto – Siamo riusciti a coprire i costi per l’acquisto delle 5 batterie e delle 15 nuove piastre (10 per adulti e 5 per bambini) coprendo la spesa di 2330 euro”.