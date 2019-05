Rotary Lecco. Serata informativa: Il notariato dalle origini all’era digitale

Tempo di lettura: 2 minuti

Una serata per comprendere l’importanza dell’attività professionale notarile

Uno sguardo al mutato contesto d’azione: digitale e mondiale

LECCO – Una serata informativa sociale dedicata alle libere professioni, in particolar modo al notariato, quella organizzata dal Rotary Club Lecco Manzoni.

Sono stati ospitati in veste di professionisti relatori il Notaio Daniele Minussi ed il Notaio Guido Brotto, ambedue di Lecco.

La serata è iniziata con il racconto delle origini del notariato, cogliendone così gli albori, e si sono poi analizzati i tratti distintivi della professionalità, ovvero la fiducia – che poggia sulla imparzialità a tutela di tutte le parti del contratto – la preparazione giuridico fiscale di alto livello e la natura di pubblico ufficiale che rende il notaio garante della veridicità e della legalità degli atti.

E’ stato poi analizzato ciò che ha caratterizzato il notariato sino ai giorni nostri indagandone il ruolo nell’era digitale e approfondendone la rilevante importanza nel nostro ordinamento, in quanto il Notaio esercita la sua funzione non da dipendente dello Stato, ma con una organizzazione libero professionale, che consente efficienza ed affidabilità.

Infine, l’argomentazione è stata contestualizzata anche a livello mondiale, specificando che il notariato italiano appartiene alla famiglia dei notariati di tipo latino – caratterizzati da elevata qualificazione ed equidistanza rispetto alle parti nonché dalla capacità di offrire un’assistenza imparziale con garanzia e responsabilità – in antitesi al notary public di tipo anglosassone (presente in Gran Bretagna, negli USA ed in altri paesi) ove sussiste responsabilità solo per l’autenticità delle firme, obbligando le parti a ricorrere a consulenze esterne con costi complessivamente molto più elevati di quelli che si sostengono in analoghi casi in Italia.

Il Presidente del Rotary Club Lecco Manzoni, Stefano Artese, ha sottolineato come la serata è stata importante non solo a livello conoscitivo per comprendere l’attività professionale notarile ma anche utile per concedere spazio ai nuovi soci al fine di raccontare e condividere la loro quotidianità lavorativa che risulta essere improntata a canoni condivisi e vissuti appieno anche nello spirito rotariano.