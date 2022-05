Rotary, storica fusione tra i club Lecco e Manzoni: “Uniti a servizio della città”

La proposta è stata discussa mercoledì durante l’assemblea dei Rotary Club

Diventerà operativa nel luglio 2023 con la presidenza di Francesco Locatelli

LECCO – Il Rotary Club Lecco e il Rotary Club Manzoni riuniti in un unico sodalizio. Un traguardo importante votato mercoledì scorso, 11 maggio, durante l’assemblea, partecipata da numerosi soci, chiamata a deliberare sulla proposta di fusione.

Aperti i lavori dell’assemblea, la presidente Maria Venturini ha ricordato che il percorso per valutare l’opportunità e la fattibilità di questo progetto è iniziato il 17 novembre 2021 quando la proposta di fusione fu informalmente illustrata agli aderenti per verificarne la condivisione.

Ricevuto, seppur informalmente, il via libera, iniziarono i contatti con gli altri Rotary Club della città per arrivare, infine, alla condivisione del progetto di fusione con il Rotary Club Manzoni che il 5 maggio 2022 ha già deliberato all’unanimità la proposta di fusione con il Rotary Club Lecco.

I Rotary Club condividono ideali, obiettivi e azioni e l’unione dei due Club consentirà di sviluppare al meglio competenze e risorse al servizio della società civile mettendo in secondo piano individualità e ambizioni personali.

La presidente ha illustrato ai soci gli accordi condivisi dal consiglio direttivo del Rotary Club Lecco e dal consiglio direttivo del Rotary Club Manzoni per addivenire alla fusione dei due Club con effetto dal 1° luglio 2023 sotto la presidenza di Francesco Locatelli.

Dagli interventi dei soci è emersa da subito la condivisione del progetto e la volontà di proseguire con l’attività di servizio che da sempre caratterizza le azioni del Rotary Club Lecco, con l’apertura del Club nei confronti dei cittadini e con la stretta collaborazione con gli altri Club di servizio che ha caratterizzato l’anno rotariano che sta per chiudersi.

Venturini ha sottolineato ancora una volta l’importanza di fare rete per riuscire a sviluppare progetti di spessore e ha evidenziato che i soci del Rotary Club Lecco hanno sempre accolto con entusiasmo l’idea di creare e mantenere forti legami per valorizzare idee e progetti.

Sulla base di queste premesse l’esito della proposta di fusione non poteva che essere positiva; la proposta infatti è stata approvata all’unanimità.

Prima di congedare i soci, è stato infine ricordato l’appuntamento del 24 maggio alle ore 20.30 presso la Camera del Commercio Como -Lecco con il Concerto Rotary.