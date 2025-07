Runvinata 2025, aperte le iscrizioni per la gara del 6 settembre

La Runvinata 2025 è in programma sabato 6 settembre con partenza al Caleotto e arrivo a Germanedo

Le iscrizioni al percorso rosso e giallo si aprono oggi, domenica 6 luglio (per il verde si procederà invece il giorno della gara)

LECCO – Tre percorsi e un unico, grande, obiettivo: vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’amore per la comunità e il territorio. Si avvicina la data di sabato 6 settembre, quando si correrà l’undicesima edizione della Runvinata, manifestazione sportiva promossa, come da copione, nell’ambito degli eventi per i festeggiamenti del Santuario della Madonna della Rovinata e delle relative Feste Patronali di Germanedo Belledo e Caleotto.

Gara non competitiva e aperta a tutti, la Runvinata si struttura su tre diversi percorsi tracciati sui bellissimi sentieri, purtroppo sconosciuti ai più, che partono dalle ultime case dei rioni lecchesi per arrivare fino ai 1241 metri del Magnodeno, sotto l’imponente bastionata del Resegone.

La partenza è fissata all’oratorio San Luigi del Caleotto, dove fino alle 15.30 sarà possibile perfezionare le procedure di pagamento e il ritiro dei pettorali.

Alle 16 lo start con la partenza scaglionata, di un minuto, dei tre percorsi: il verde, quello di 5 chilometri, adatto a tutti, anche a famiglie con bambini; il giallo di 8 chilometri e con un dislivello di 600 metri e il passaggio a Campo de Boi e infine il rosso, pensato per i più allenati, lungo 14 chilometri e strutturato con ben 1160 metri di dislivello e passaggio in cima al Magnodeno.

L’arrivo sarà all’oratorio di Germanedo, dove si terranno il grande buffet finale e le premiazioni.

Confermati i punti di ristoro lungo i percorsi e un servizio logistico curato nei dettagli, a partire dalla sicurezza fino all’accoglienza all’arrivo.

Da oggi, domenica 6 luglio, è possibile iscriversi ai percorsi di gara rosso e giallo: il costo è rispettivamente di 30 e 20 euro. Le iscrizioni (QUI IL LINK) verranno chiuse il 4 settembre. Per il percorso verde invece le iscrizioni verranno raccolte il giorno stesso della gara (6 settembre) e saranno a offerta libera.

L’obiettivo è riuscire a superare, anche quest’anno, i 500 partecipanti registrati nel 2024, confermandosi quindi come una delle manifestazioni più attese e sentite da parte della comunità lecchese e non solo. Tra le conferme anche la presenza di Rock Experience come main sponsor e di Lecconotizie.com come media partner.