Runvinata, Scigalott e Lecco-Dolomiti Bellunesi, attenti alla viabilità nel week-end

Ecco come cambia la viabilità in città

Tanti eventi sportivi in programma tra sabato 6 e domenica 7 settembre

LECCO – Si segnala che sabato 6 settembre dall’oratorio del Caleotto prenderà il via la Runvinata, tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata nell’ambito dei festeggiamenti del Santuario della Madonna della Rovinata e patrocinata dal Comune di Lecco. Sabato 6 settembre si terranno, inoltre, la Staffetta 4×400 e la Cronoscalata ai Piani D’Erna organizzate dalla Parrocchia di Acquate (Scigalott d’Or), mentre domenica 7 settembre alle 15, presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, si terrà l’incontro calcistico Lecco-Dolomiti Bellunesi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Runvinata è istituito il divieto di transito dalle 16 alle 20, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, lungo tutte le strade interessate dal percorso di gara: via Rivolta, attraversamento via Besonda Inferiore, via Giusti, attraversamento via Monsignor Polvara, via Turbada, attraversamento via Tonio Da Belledo, via Santa Barbara, via Rovinata e via Asilo Monumento (oratorio di Germanedo). A questo collegamento la mappa dei percorsi di 5, 8 e 14 km.

Per la Staffetta 4×400 e la Cronoscalata ai Piani D’Erna sono previsti il divieto di transito veicolare dalle 13.30 alle 15.30 in Sagrato Don Abbondio, via Don Minzoni, via Ai Poggi e via Prealpi fino al piazzale della funivia per i Piani D’Erna, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, il divieto di transito veicolare dalle 19.30 alle 20.30 in piazza della Vittoria, via Renzo, via don Minzoni e via Maria Tramaglino e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle ore 20.30 in piazza della Vittoria.

Per l’incontro calcistico di domenica alle 15, saranno le vie adiacenti allo stadio a essere interessate da alcune modifiche alla viabilità. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 11 alle 19.