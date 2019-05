I volontari saranno presenti al Bennet delle Meridiane e al Bennet di Pescate

I generi alimentari verranno destinati alle persone bisognose

LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 11 maggio (dalle 9 alle 18.30), la consueta raccolta alimentare. “I nostri volontari – spiegano dalla Cri – saranno presenti al Bennet del centro commerciale ‘Le Meridiane’ e al Bennet di Pescate, per raccogliere generi alimentari da destinare alle persone bisognose”.

Un’iniziativa che non coinvolgerà solo Lecco, ma che chiamerà in causa anche i comitati locali di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, con un unico scopo: sostenere le persone in condizioni di disagio economico che sempre più spesso si rivolgono all’area sociale della Croce Rossa Italiana.

“Potrete dunque aiutarci – proseguono dalla Cri – aggiungendo alla vostra spesa alimenti a lunga durata quali pasta, riso, olio, farina, legumi, tonno in scatola, e alimenti per l’infanzia. La distribuzione del cibo raccolto, destinato alle famiglie bisognose residenti nel lecchese, sarà effettuata, ogni lunedì mattina, direttamente dai nostri volontari, in collaborazione con i servizi sociali dell’amministrazione comunale che si occupano di identificare i beneficiari del servizio in base alle richieste loro pervenute”.

La raccolta alimentare si inserisce in una settimana significativa per Croce Rossa: l’8 maggio si festeggia la giornata mondiale della Croce Rossa e anche il comitato di Lecco ha deciso di aderire ai festeggiamenti, chiedendo e ottenendo dal comune di Lecco l’autorizzazione a esporre dal balcone del palazzo comunale la propria bandiera fino a domenica 12 maggio, per sottolineare il ruolo ausiliario che la Croce Rossa Italiana ha rispetto ai pubblici poteri. Per i volontari invece i festeggiamenti si svolgeranno sempre l’8 maggio con la benedizione dei mezzi e venerdì 17 maggio con la consueta cena sociale.