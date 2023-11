Sabato 18 novembre l’inaugurazione di Labirinto Bonacina

Il nuovo spazio di Comunità pensato per il rione

L’inaugurazione alle ore 15 in via Labirinto

LECCO – Sarà inaugurato il prossimo sabato 18 novembre alle 15 il nuovo spazio di Comunità Labirinto Bonacina pensato per sperimentare forme di incontro, partecipazione, attivazione degli abitanti e delle realtà aggregative presenti nel rione. Il nuovo servizio verrà attivato in via Labirinto n. 5 all’interno degli spazi che ospitavano la mensa scolastica della scuola primaria di Bonacina.

Il programma prevede un momento di accoglienza alle 15, seguito dagli interventi del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, dell’assessore al Welfare Emanuele Manzoni e dei rappresentanti delle associazioni del rione. Alle 15.40 circa seguirà il taglio del nastro e la visita alla struttura, che si concluderà con un rinfresco.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 19 novembre con il medesimo programma.