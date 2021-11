Sabato 20 novembre l’Open Day del Liceo Leopardi di Lecco

LECCO – E’ in calendario per sabato 20 novembre l’Open Day del Liceo “G. Leopardi” che si terrà dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Durante la giornata sarà possibile visitare i nove laboratori progettati dagli studenti per far conoscere il metodo didattico della scuola, declinato in tutte le materie.

Durante la giornata sarà inoltre possibile incontrare la Preside, Paola Perossi, che illustrerà nel dettaglio il progetto educativo e didattico dei tre indirizzi: Classico con potenziamento di Storia dell’Arte e Scienze, Scientifico con potenziamento di Economia e Scientifico delle Scienze Applicate con potenziamento di Progettazione, Domotica e Laboratorio Tecnologico.

Per ogni indirizzo l’istituto di Rancio ha scelto anche di potenziare l’Inglese, aggiungendo un’ora curricolare di madrelingua per tutti e cinque gli anni, ulteriormente aumentata di un’ora al quarto anno.

“Lo scopo del nostro fare scuola – spiega la preside Paola Perossi – è far crescere i ragazzi attraverso uno studio critico e significativo. Questo avviene dentro un rapporto con docenti appassionati della materia che insegnano, desiderosi di mettersi in gioco con gli studenti e che operano dentro ad una profonda unità collegiale. Ogni giorno siamo mossi dal desiderio di offrire ai nostri studenti uno spazio dove provocare la loro libertà, affinchè sviluppino un metodo conoscitivo e un giudizio critico, che li renda capaci di riconoscere il vero, il bello e il bene per cui l’uomo è fatto”.

Tra i servizi offerti, il servizio navetta che collega la stazione ferroviaria alla scuola in soli 10 minuti, il servizio mensa interno e la Collaborazione con “Compiti Point – Allenamente” centro specialistico DSA.

Per aderire all’Open Day è possibile effetturare una prenotazione (clicca qui). L’istituto ricorda inoltre che gli studenti delle scuole medie non è richiesto Green Pass. Per i genitori è confermato l’accesso solo con Green Pass.