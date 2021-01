Sabato 6 febbraio, a Lecco, l’iniziativa benefica “Riscaldiamo la Bosnia”

Si raccoglieranno coperte, sacchi a pelo e indumenti caldi per il campo migranti di Lipa

Promotori il Centro Cristiano New Vision di Lecco in collaborazione con l’Associazione Missionaria Ministero Sabaoth Monza

LECCO – Un appello accorato a tutti i lecchesi e non solo per aderire all’iniziativa benefica battezzata “Riscaldiamo la Bosnia”, volta a raccogliere coperte pesanti, piumoni, tende da campeggio, sacchi a pelo, abbigliamento pesante da destinare al campo migranti di Lipa in Bosnia dove da quasi due mesi stazionano, in condizioni estreme, circa mille migranti provenienti soprattutto da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh.

“Con questa iniziativa – spiegano dal Centro Cristiano New Vision di Lecco – sosteniamo quella che è stata definita una catastrofe umanitaria. Lo faremo in collaborazione con l’Associazione Missionaria Ministero Sabaoth Monza e servirà l’aiuto di tutti voi, per cercare di creare una vera e propria ‘Catena Umanitaria’ “.

La raccolta di coperte pesanti, piumoni, tende da campeggio, sacchi a pelo, abbigliamento pesante (separando uomo, donna, bambini) non più utilizzati ma in buono stato avverrà sabato 6 febbraio, dalle 9 alle 12, presso il Centro Cristiano New Vision di via Rosmini,12 a Lecco.

“Chi ha partecipato all’iniziativa Scatole di Natale – concludono del Centro – può testimoniare che un gesto di amore nei confronti di una persona sconosciuta, può inaspettatamente rendere felice e scaldare anche il nostro cuore”.