Sabato la “Notte Bianca” di Lecco, ecco il programma. Tutte le iniziative

Musica in piazza, musei aperti e tante iniziative per tutti i gusti

Appuntamento sabato con la Notte Bianca di Lecco

LECCO – La notte più lunga dell’estate è alle porte: sabato 20 luglio a Lecco torna la Notte Bianca con tanti momenti di stampo differente ad animare le vie e le piazze della città.

Fra le iniziative musicali, alle 21 è in programma il grande appuntamento, in Basilica di San Nicolò, con il concerto di chiusura del festival internazionale Musica sull’Acqua: la MACH Orchestra diretta da Diego Matheuz eseguirà il Concerto per violoncello e orchestra in SI minore op. 104 di Dvorak e la Sinfonia n. 7 in LA maggiore op. 92 di Beethoven.

Dalle 10 alle 19, nell’ambito del Lecco Jazz Festival, sei pianoforti troveranno spazio in sei differenti angoli della città per l’iniziativa “Pianoforti in città -Suonami”, aperitivo piano bar HeartRocked alle 19.30 in piazza XX Settembre e alle 21 contemporaneamente la serata musicale con Roby Sky Band in piazza Garibaldi, la “notte latina” a cura di Movida Latina sulla piattaforma a lago e musica dal vivo con Vale e Steve in via Cavour.

Alle 22 tocca all’esperienza guidata e aperta al pubblico di “Creem & friends: coristi per una sera” in piazzetta del Pozzo, mentre dalle 23, per i giovani, spazio al dj set con Alberto Zanni in piazza Cermenati, inaugurato dalla performance di Arturo Fracassa, che eseguirà il brano dedicato alla città di Lecco e intitolato “Sono nato qui”.

Nei musei

La proposta culturale della Notte Bianca prevede l’apertura straordinaria a ingresso gratuito dei poli museali di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure e Torre Viscontea dalle 10 alle 23.

All’ingresso del Palazzo delle Paure è stata collocata l’installazione di luci al neon di Fabrizio Dusi, Bla Bla Bla; al pianterreno è ospitata la mostra di pittura “Franco Cardinali. Inquietudine necessaria”; nella sezione di grafica e fotografia viene riproposta la mostra “Nel segno della montagna”.

Nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L. con la possibilità di effettuare una visita guidata con il curatore Luigi Erba alle 21.

Al primo piano, a pagamento, è visitabile l’esposizione della fotografa americana Berenice Abbott. La rassegna, curata da Anne Morin e Piero Pozzi, col patrocinio del Comune di Lecco, prodotta e realizzata da Di Chroma Photography e ViDi – Visit Different, rappresenta un appuntamento imperdibile che ripercorre l’intera carriere della fotografa americana grazie a un corpus di 80 immagini.

Si possono inoltre riscoprire le collezioni permanenti: al secondo piano della Galleria di arte contemporanea il nuovo allestimento delle opere di Ennio Morlotti e della sala dedicata alla fotografia contemporanea, e al terzo piano l’Osservatorio culturale dell’alpinismo lecchese e il nuovo e recente allestimento delle collezioni del CAI.

Alla Torre Viscontea è visitabile la mostra Mediterraneo sacro. Fotografie di Davide Pagliarini, al Palazzo Belgiojoso sono aperti e visitabili il Museo Archeologico, il Museo Storico, il Museo di Storia Naturale e il Planetario Civico, mentre al secondo piano di Villa Manzoni la Galleria di arte moderna accoglie il visitatore con le nuove donazioni di opere d’arte di tre importanti artisti: Giovanni Segantini con Il Naviglio a ponte San Marco, Ruggero Panerai con Soldati in attesa e Orlando Sora con Maternità.

Per i più piccoli

Notte Bianca per le famiglie con “Giocando in piazza” alle 18 in piazza XX Settembre, animazione e intrattenimento con giochi gonfiabili per i più piccoli, mente in piazzetta del Pozzo alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale per famiglie “Prima che sia notte”.

Lecco vista dal lago e.. dall’alto

Una serata per apprezzare ancora una volta delle bellezze e delle attrazioni della nostra città: dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 24 dalla piattaforma sul Lungolario Isonzo sarà possibile fare un minitour nel bacino lacuale di Lecco a bordo delle tipiche imbarcazioni lariane e godere la suggestiva vista della città illuminata, mentre dalle 20 sarà possibile partecipare alle visite guidate in cima al campanile di San Nicolò, a cura del Gruppo volontari campanile, su prenotazione.

Al Planetario omaggio alla Luna

Per finire, questo sabato ricorre anche il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Il Planetario civico di Lecco, in concomitanza con la partenza di Luca Parmitano nello spazio, proporrà dalle 17.30 la diretta del lancio con un approfondimento dedicato alla missione Beyond e all’Apollo 11.

Omaggio alla Luna anche alla Biblioteca Civica “U. Pozzoli” che celebra “letterariamente” il 50° anniversario dell’allunaggio con un’esposizione bibliografica.

“Un ringraziamento sentito va a LTM, alle associazioni che hanno collaborato, alle forze dell’ordine e ai servizi comunali, grazie ai quali è stato possibile realizzare e coordinare un programma ampio e variegato – sottolineano gli assessori al turismo e alla cultura del Comune di Lecco Francesca Bonacina e Simona Piazza.

“Per la prima volta, quest’anno, la notte bianca proseguirà fino alle 2, per offrire ai cittadini e ai visitatori di Lecco momenti di intrattenimento e divertimento, ma anche tanta cultura e soprattutto proposte adatte a tutte le età, ai più piccoli, alle famiglie, agli adulti ma anche ai giovani. Vi aspettiamo a Lecco!”