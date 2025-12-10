Sabato un corteo per la Palestina “e contro le guerre in generale”

L’iniziativa del Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio

LECCO – Il 13 dicembre a Lecco si svolgerà un corteo a favore della Palestina promosso dal Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio. Un’iniziativa che, come spiegato, “non vuole limitarsi a condannare la strage di civili che sta avvenendo in quel martoriato paese ma vuole sottolineare le tante ingiustizie e contraddizioni che di quella violenza sono causa e conseguenza. Per questo sarà un corteo per la Palestina libera ma anche contro le guerre in generale, perchè crediamo ci sia il profitto dietro ogni guerra, sarà un corteo per chiedere più risorse per scuole ed ospedali in Italia perchè il governo italiano vuole invece spostare risorse dallo stato sociale alle spese militari, sarà un corteo contro il riarmo europeo e della Nato che porterà nuove guerre e già ora sta portando a leggi che limitano la libertà come il decreto sicurezza”.

Il corteo partirà da viale Valsugana alle 14.30 per terminare in centro Lecco. Queste le parole del Coordinamento: “Ci riprendiamo le strade per una mobilitazione che chiami a raccolta tutte e tutti coloro che lottano contro il genocidio del popolo palestinese e contro il sionismo, ma anche che rifiutano le guerre, le occupazioni, le discriminazioni e lo sfruttamento di persone, di animali e di terre. In un contesto segnato dalle aggressioni militari, dai massacri e dalle politiche di dominio, rivendichiamo con forza la necessità di distruggere ogni forma di colonialismo, di spezzare ogni legame con i sistemi violenti di potere e con i meccanismi economici di guerra che sottraggono risorse destinate alla socialità, all’educazione, alla cura, alla salute e alla collettività. Sosteniamo il diritto all’autodeterminazione dei popoli e denunciamo le politiche repressive e militari che perpetuano oppressioni e disuguaglianze. Difendiamo uno stato sociale che garantisca dignità e giustizia a tutte e a tutti”.