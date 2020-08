Sagra delle Sagre, anche la Provincia di Lecco presente con il suo stand

All’inaugurazione di sabato 8 agosto sarà presente il presidente Usuelli

“Evento vetrina d’eccezione per i produttori locali e la realtà lecchese”

LECCO – Anche quest’anno la Provincia di Lecco sarà presente con uno stand istituzionale insieme alla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera alla 55^ Sagra delle Sagre, evento fieristico dedicato alle attività produttive e all’artigianato del territorio, in programma a Pasturo/Barzio, presso l’area in località Fornace Merlo, da sabato 8 a domenica 16 agosto dalle 10.00 alle 23.00 con ingresso gratuito.

All’inaugurazione di sabato parteciperà il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli.

La manifestazione si conferma nel tempo vetrina d’eccezione per le realtà produttive locali più rappresentative della vocazione artigianale e imprenditoriale lecchese. Non mancano proposte collaterali, tra cui menu enogastronomici della tradizione valsassinese, laboratori didattici e momenti serali di intrattenimento, che promettono di richiamare in Valsassina numerosi visitatori da tutta la Lombardia.

“La Provincia di Lecco – commenta il Consigliere provinciale delegato al Turismo Irene Alfaroli – da anni è presente per l’intera durata della rassegna nell’intento di valorizzare come risorsa unica le peculiarità produttive e turistiche di cui il territorio è ricco. Allo stand istituzionale il visitatore può contare sulla presenza di personale qualificato e reperire una varietà di proposte, informazioni, idee e suggerimenti utili ad approfondire la conoscenza di innumerevoli luoghi di interesse”.