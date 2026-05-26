Sagre e fiere tradizionali, da Regione 250 mila euro per sostenere i territori

Approvato il nuovo bando regionale dedicato alle manifestazioni popolari e alle tradizioni locali lombarde

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Un sostegno concreto a comunità, volontariato e identità del territorio lecchese”

LECCO – Regione Lombardia punta a sostenere e valorizzare le tradizioni popolari del territorio con il nuovo bando “Sagre e Fiere Tradizionali della Lombardia 2026”, approvato dalla Giunta regionale con una dotazione complessiva di 250 mila euro.

L’iniziativa è rivolta ai soggetti privati senza scopo di lucro e sostiene sagre, fiere ed eventi tradizionali capaci di rappresentare la storia, la cultura e le peculiarità dei territori lombardi, con particolare attenzione ai progetti che promuovono partecipazione, coesione sociale e valorizzazione delle tradizioni locali.

Una misura che rappresenta un’opportunità importante anche per il Lecchese, caratterizzato da una rete diffusa di associazioni, volontariato e manifestazioni popolari che ogni anno animano paesi, quartieri e borghi del territorio.

“Le sagre e le fiere tradizionali non sono semplici eventi – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – ma rappresentano un patrimonio culturale, sociale ed economico fondamentale per i nostri territori. In provincia di Lecco, come in tutta la Lombardia, queste manifestazioni custodiscono la memoria delle comunità, valorizzano le eccellenze locali e mantengono vive tradizioni che meritano di essere sostenute in modo concreto e continuativo”.

Il bando prevede contributi fino a 20 mila euro per le iniziative considerate di maggiore qualità e rilevanza regionale. Saranno premiati i progetti capaci di valorizzare tradizioni culturali, storiche, artigianali, enogastronomiche, linguistiche, musicali e artistiche del territorio, oltre alla capacità di promuovere le filiere locali e creare occasioni di aggregazione.

“Con questo provvedimento – prosegue Piazza – Regione Lombardia conferma una visione politica chiara: sostenere chi anima i territori, crea occasioni di aggregazione e rafforza il senso di appartenenza delle nostre comunità”.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle iniziative organizzate in collaborazione con associazioni, enti locali e realtà territoriali, così come ai progetti capaci di utilizzare strumenti innovativi di comunicazione e promozione, compreso il recupero delle espressioni dialettali e delle tradizioni popolari locali.

“Per il Lecchese – conclude Piazza – questa misura rappresenta un’opportunità importante per sostenere eventi e manifestazioni che ogni anno richiamano un elevato numero di persone, generando indotto economico, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo l’immagine del territorio”.

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande saranno definite nel bando attuativo di prossima pubblicazione da parte di Regione Lombardia.