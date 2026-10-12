Sale corsi più attrezzate nei Centri per l’impiego di Lecco e Merate

Nelle scorse settimane acquistati 20 notebook destinati alle due sedi

Proseguono le attività del Servizio Sistemi informatici della Provincia di Lecco per l’aggiornamento delle dotazioni informatiche

LECCO – Proseguono le attività del Servizio Sistemi informatici della Provincia di Lecco per l’aggiornamento delle dotazioni informatiche a supporto dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate. L’intervento riguarda le sale corsi utilizzate per le attività formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro.

Nelle scorse settimane è stato completato l’acquisto di 20 notebook destinati alle due sedi, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti postazioni informatiche adeguate allo svolgimento dei percorsi formativi e all’utilizzo dei principali servizi digitali. Dieci dispositivi saranno collocati nella sede di Lecco e dieci in quella di Merate.

L’attività proseguirà con l’acquisizione dei software di produttività individuale necessari per lo svolgimento dei corsi e con l’installazione di strumenti dedicati all’accessibilità. In particolare, alcune postazioni saranno dotate di software di supporto per persone con disabilità visive, così da favorire una partecipazione più ampia alle attività formative.

L’aggiornamento delle attrezzature consentirà di migliorare la funzionalità delle aule e di rispondere alle esigenze delle attività che i Centri per l’impiego realizzano quotidianamente a favore dei cittadini e degli operatori del territorio.