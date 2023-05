Salta la Maratona del Calcio: “Non ci hanno concesso lo stadio”

La Calcio Lecco non ha concesso l’uso dello stadio agli organizzatori

La Maratona del Calcio non si svolgerà, sarebbe stata la nona edizione. La promessa: “Sarà solo un arrivederci”

LECCO – “Ciao a tutti. Semplicemente e senza voler fare nessuna polemica ma solo per far presente che quest’anno non si svolgerà la Maratona del Calcio”. Inizia così il post lasciato dagli organizzatori dell’evento che ogni anno raduna le diverse anime della città in una lunghissima partita di calcio all’insegna della beneficenza.

Sarebbe dovuta essere la nona edizione, ma questa estate la manifestazione non ci sarà: “Abbiamo aspettato a formalizzarlo solo perché in fondo in fondo ci speravamo ancora – spiegano i promotori dell’evento – purtroppo, non ci è stato concesso l’utilizzo dello stadio comunale Rigamonti Ceppi”.

La richiesta degli organizzatori avrebbe incontrato il “no” della Calcio Lecco, che ha in concessione l’impianto sportivo. Anche in passato la contrarietà della società bluceleste aveva messo a rischio la manifestazione ma attraverso l’intermediazione del Comune di Lecco si era riusciti comunque a svolgere l’evento. Intermediazione che, questa volta, sarebbe mancata.

L’alternativa proposta dal Comune è il Bione ma il cambio di location, secondo gli organizzatori, avrebbe snaturato la cornice dell’iniziativa che dal 2013 si era sempre svolta allo stadio cittadino. Un vero peccato per un evento che aveva creato affezione, coinvolto tanti lecchesi in questi anni e finanziato progetti benefici.

“Per noi comunque il più grande traguardo era poter far giocare ogni anno nel mitico Rigamonti Ceppi più di mille appassionati, tifosi, cittadini lecchesi, amanti del calcio che di anno in anno si davano appuntamento scendendo in campo con i nostri colori, vestendo la maglia dell’amicizia e calciando i palloni della pace – scrivono nel loro messaggio – Non potete immaginare quanto fosse gratificante vedere la vostra passione e assistere alla vostra gioia nel farne parte. Ma vi promettiamo che sarà soltanto un arrivederci: appena le condizioni lo permetteranno torneremo per accogliervi nel nostro, nel Vostro stadio, per calciare ancora il nostro pallone, per sognare ancora un mondo migliore”.