Salta la tradizionale Festa di Laorca, ma gli organizzatori aprono il libro dei ricordi

Rammarico per l’annullamento della Terza de Loi

Gli organizzatori hanno preparato un opuscolo che racconta 45 anni di comunità

LECCO – A Laorca, la terza domenica di luglio è per tutti “La Terza de Löi”: una grande festa popolare del rione che prende origine in tempi antichi ed è dedicata tradizionalmente alla Madonna del Carmine.

“Una festa molto sentita e partecipata dalla nostra gente, sia nei momenti religiosi sia nelle serate di musica, divertimento e arte culinaria – spiegano gli organizzatori -. Quest’anno, per le note vicende, i momenti festaioli sono svaniti. Abbiamo comunque voluto manifestare il nostro impegno distribuendo l’opuscolo allegato, con una raccolta di foto e testimonianze delle passate edizioni, in preparazione alla prossima edizione: quella del 2021!”

“La nostra festa continua… Così eravamo soliti aprire ogni anno questo fascicolo promozionale dedicato alla Terza di Luglio – si legge sul libretto -. Quest’anno, come tutti amaramente sappiamo e come il cancello chiuso in copertina ricorda, una foto come questa sembra appartenere ad un’altra epoca. Vogliamo però almeno dirci in queste pagine

come avremmo voluto fare festa e con quale spirito ci saremmo ritrovati Insieme. Lo facciamo con una raccolta di foto scattate durante la festa negli scorsi anni. È un modo per prepararci alla festa del 2021!”

IL LIBRETTO DELLA TERZA DE LOI