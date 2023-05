Salute mentale. Comune di Lecco e Ordine degli Psicologi fanno rete

Siglato accordo quadriennale tra l’ente e l’Ordine regionale dei professionisti

Attraverso il patto si costruiranno condizioni di benessere per i cittadini, con focus in particolare sugli adolescenti

LECCO – “Il tema della salute mentale è di fondamentale importanza per la vita delle persone: negli ultimi mesi abbiamo visto aumentare forme di disagio. Perciò come Comune abbiamo voluto sottoscrivere questo protocollo insieme all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Gli obiettivi sono: rinnovare la collaborazione, eliminare lo stigma che continua a caratterizzare questa tematica e costruire risposte sempre più rispondenti ai bisogni. Per questo è necessaria una rete allargata, composta da soggetti diversi che devono operare insieme per costruire premesse e condizioni di benessere”.

Con queste parole Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco, ha commentato il nuovo protocollo d’intesa siglato questa mattina, mercoledì, tra Comune di Lecco e Ordine degli Psicologi della Lombardia, finalizzato alla promozione del benessere psicologico delle cittadine e dei cittadini. Si tratta di un accordo quadriennale che mira a sostenere l’importanza dell’approccio integrato alla salute, valorizzando la dimensione psicologica come parte essenziale e inscindibile.

Fondamentale è la risposta ai nuovi bisogni emersi in tema di welfare e salute, specie quelli legati alla crescita degli adolescenti, la creazione di una rete di stakeholders intesa a orientare e supportare adolescenti e famiglie nel fronteggiare le sfide quotidiane legate al processo di crescita, la formazione e l’informazione, oltre che la definizione di servizi di sostengo psicologico sempre più accessibili ed efficaci. Il patto prevede infatti la progettazione e l’implementazione di interventi per sostenere la crescita degli adolescenti del territorio intervenendo in modo preventivo, anche attraverso un sistema di monitoraggio atto a comprendere meglio i loro bisogni e richieste.

Con questo accordo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si impegna a sostenere iniziative e progettualità comuni. Oltre a promuoverle e a supportarle nella fase di costruzione progettuale e di monitoraggio dei bisogni del territorio il Comune di Lecco, che a sua volta favorirà anche la creazione di una rete fra stakeholder, identificherà spazio di incontro idonei allo svolgimento delle attività previste e i soggetti che erogheranno gli interventi, coordinerà le attività, ne monitorerà l’andamento e ugualmente promuoverà quanto messo in atto.

“Sono molto soddisfatta di questo protocollo, che rappresenta per noi l’occasione per introdurre iniziative di sensibilizzazione sull’importanza della tutela della salute psicologica e per contribuire all’eliminazione di quello stigma legato al benessere della psiche che è ancora tanto presente nella popolazione. Inoltre, è una delle nostre priorità quella di promuovere iniziative accessibili alle cittadine e ai cittadini che favoriscano l’implementazione di una rete psicologica di sostegno sul territorio”, ha detto Laura Parolin, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Intervenuta anche Anna Lisa Mazzoleni, referente dell’Ordine degli Psicologi per il territorio di Lecco: “Sono fiduciosa del fatto che questo protocollo rappresenti un’apertura delle istituzioni a un maggiore contatto con i bisogni della cittadinanza e una risposta che va nella direzione della strutturazione di un reale welfare di prossimità”.