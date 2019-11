“Salvo” il Villaggio di Natale, si inaugurerà a San Nicolò

Dopo la gara andata deserta, il Comune ha scelto un operatore per il Villaggio di Natale in piazza Cermenati

Si inaugurerà, come da programma, il 6 dicembre per la festa di San Nicolò

LECCO – La mancanza di partecipanti al bando indetto dall’amministrazione comunale aveva fatto temere per la realizzazione del mercatino natalizio, invece le tradizionali ‘casette’ in piazza Cermenati ci saranno: in questi giorni il Comune ha chiuso con esito positivo la trattativa con un operatore privato, una società del nord Italia specializzata in questa categoria di eventi.

A seguito del bando non andato a buon fine, non essendoci il tempo per una seconda gara, l’amministrazione comunale ha avviato la procedura di affidamento diretto. Questo ha consentito di garantire l’iniziativa natalizia e nei tempi previsti originariamente dal bando: il Villaggio di Natale aprirà infatti il 6 dicembre, in occasione della Festa di San Nicolò.

Poco più di una ventina le casette che saranno allestite in piazza, con prodotti artigianali ed enogastronomici. Il mercatino sarà aperto fino al 26 dicembre.