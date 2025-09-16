San Giovanni, dal 18 al 21 settembre la festa compatronale

Domenica 21 settembre la messa solenne e la processione
Non mancheranno momenti di sport, musica, incontri e buona cucina
LECCO – E’ in programma dal 18 al 21 settembre prossimo la festa compatronale della Beata Vergine Addolorata della parrocchia di San Giovanni Evangelista di Lecco. Sport, musica, incontri e buona cucina si alterneranno a momenti solenni che culmineranno nella messa solenne di domenica 21 settembre alle 10 che precederà la processione.
Di seguito la locandina con il programma completo.