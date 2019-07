San Giovanni, dopo 40 anni chiude la Cooperativa Insieme

Era stata fondata nel 1980 per la formazione dei ragazzi diversamente abili

Oggi l’ultimo giorno. Il grazie dei tantissimi volontari: “Lascerà un grande vuoto”

LECCO – Quarant’anni di attività, una storia di supporto ai ragazzi diversamente abili che, come tutte le belle storie, purtroppo, è giunta al termine. La voce, nel rione di San Giovanni, si è già sparsa da tempo ma oggi, venerdì 26 luglio, in via Nino Castelli, sede della Cooperativa Insieme, è tempo di saluti.

Fondata nel 1980

E’ stato l’ultimo giorno di lavoro per la storica Cooperativa, fondata nel 1980 da un gruppo di genitori dei ragazzi che frequentavano i corsi professionali de ‘La Nostra Famiglia’ con il supporto di imprenditori e di associazioni di volontariato lecchesi. Da allora, 39 anni fa, è stata fatta tanta strada, come ci conferma Simonetta, dipendente della Coop dal 1994: “Un bellissimo progetto, uno dei primi nel suo genere a Lecco, nato come sfida e cresciuto nel tempo, che ha dato a decine e decine di persone disabili la possibilità di formarsi e di trovare un posto nel mondo del lavoro e a centinaia di volontari di affiancarli in questo percorso”.

Il progetto con i ragazzi disabili

Aperta in via Tonale, dove oggi c’è la Camera di Commercio, nel 1992 la Cooperativa Insieme si era trasferita nei locali di proprietà della Parrocchia di San Giovanni, in via privata Nino Castelli. Dieci i soci-lavoratori disabili iniziali, affiancati da un responsabile e da un dipendente, tre i laboratori sviluppati per la formazione dei ragazzi, assemblaggio, legatoria-cartotecnica e copisteria.

“Da allora la Cooperativa Insieme è cresciuta arrivando ad avere nel suo organico quattro dipendenti, giovani del servizio civile obbligatorio e moltissimi volontari. Col tempo abbiamo iniziato a collaborare stabilmente con il Comune di Lecco e successivamente con il Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Lecco sviluppando progetti di osservazione e formazione lavorativa grazie ai quali numerosi giovani disabili hanno poi potuto trovare una collocazione nel mondo del lavoro”.

La crisi

Poi dal 2008 l’inizio della crisi con la diminuzione delle commesse di lavoro e conseguenti problemi, negli ultimi anni, di sostenibilità economica. Infine, nel 2017 la Cooperativa è rimasta con due soli dipendenti e con una serie di problematiche legate a cambiamenti normativi che hanno portato alla sofferta decisione di chiudere. “Dispiace a noi e ai ragazzi – hanno detto i dipendenti – ma soprattutto abbiamo colto il sincero dispiacere dei tantissimi volontari, che sono passati di qui in tutti questi anni. Non importa quanto tempo abbiano passato con noi, tutti sono andati via arricchiti e le manifestazioni di affetto in questi ultimi giorni di attività sono state tantissime. Questo ci ha davvero riempito il cuore di gratitudine” hanno commentato.

“La chiusura lascerà un gran vuoto”

Per sei ragazzi attualmente attivi alla Coop il Comune di Lecco ha già attivato un progetto ponte con Artimedia da settembre mentre altri quattro come spiegato sono in carico alla Provincia.Con la Cooperativa Insieme si chiude un importante capitolo per Lecco nell’ambito della cooperazione: “Una cosa è certa – hanno concluso Simonetta e Mattia, vicino ai ‘loro’ ragazzi “questo lascerà un grande vuoto e non solo a San Giovanni”.