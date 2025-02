San Giovanni e Laorca: successo per la Parata di Carnevale

Domenica la sfilata per le vie dei rioni accompagnata dalla Filarmonica Verdi di Lecco

LECCO – Grande partecipazione alla Parata di Carnevale organizzata dagli oratori di San Giovanni dove è partita la sfilata e di Laorca dove è terminata.

Il festoso corteo colorato aperto dalla Filarmonica Verdi di Lecco si è snodato lungo le vie dei rioni transitando da via don Antonio Invernizzi, quindi via Agliati, Partigiani, Renato Fucini, Padre Domenico Mazzuccconi, corso Monte S. Gabriele a Malavedo, passaggio in piazza Sant’Antonio e proseguendo verso Laorca lungo via Enrico Giorgio Falck, Tommaso Campanella, Ramello, Giuseppe Baruffaldi, piazza della chiesa a Laorca, via Grigna e via Paolo VI fino all’oratorio San Giuseppe.

La Parata di Carnevale ha coinvolto non solo i bambini, ma anche adulti di tutte le età, creando un’atmosfera di spensierata convivialità e allegria. Tra i momenti più attesi della giornata, le premiazioni delle maschere: la più giovane, quella più anziana, il gruppo più numeroso e quello più creativo. Immancabile la merenda per tutti con la festa che è proseguita sempre accompagnata da stellefilanti, coriandoli e dalle note della Filarmonica.

Foto di Giancarlo Airoldi