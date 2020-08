San Giovanni, un lettore segnala: “Tagliano l’erba ma poi la lasciano sulla strada”

Insieme alla segnalazione una foto di via Don Invernizzi nel rione

“Inutile chiamare in Comune o Silea, ogni volta che tagliano le erbacce le lasciano in strada”

LECCO – “Tutte le poche volte che sfalciano le erbacce nel quartiere lasciano sempre l’erba sulla strada, il risultato è ben raffigurato nella foto”. La segnalazione arriva da un lettore e riguarda il rione di San Giovanni.

“Oramai è inutile chiamare in Comune o Silea, il risultato è questo. Sarebbe opportuno che l’erba venga smaltita e non lasciata in strada” ha concluso il cittadino.