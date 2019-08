San Lorenzo, tutti con il naso all’insù per ammirare le stelle cadenti

Appuntamento con lo spettacolo astronomico delle stelle cadenti in occasione di San Lorenzo

Le condizioni meteo dovrebbero permettere di godere lo spettacolo

LECCO – Ogni anno è l’immancabile appuntamento con il cielo. Tutti con il naso all’insù aspettando le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, note anche con il termine di ‘Lacrime di San Lorenzo’. Le notti più indicate per osservare questo magico fenomeno astronomico sono quelle fra il 10 e il 14 Agosto quando è prevista la pioggia di meteore. Il picco avverrà fra il 12 e 13 agosto, a partire dalle 22 fino alle 4 del mattino. Dal punto di vista astronomico, il periodo in cui si celebra la Notte di San Lorenzo, coincide col passaggio delle Perseidi, uno sciame meteorico visibile ad occhio nudo dalla Terra, che si manifesta in genere dalla fine di luglio fino oltre il 20 Agosto.

In queste notti non sarà necessario munirsi di telescopio, ma sarà possibile ammirare le stelle cadenti anche ad occhio nudo. Basterà infatti mettere in atto qualche semplice strategia come allontanarsi dai luoghi illuminati e trovare un luogo buio in modo che le fonti di luce artificiale non offuschino la visuale. E preferire un prato o una spiaggia in modo da avere una visuale perfetta di tutto il cielo notturno. Non solo, ma bisognerà anche munirsi di pazienza per permettere alla nostra vista di abituarsi al buio.

Oggi, sabato 10 agosto, in occasione di San Lorenzo, è festa grande a Mandello, dove in serata sono attesi i fuochi artificiali sul lago.