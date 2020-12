San Nicolò. Il Comune assegna la benemerenza all’intera comunità di Lecco

Quest’anno una beneremenza civica simbolica per San Nicolò

Premiata la comunità lecchese per l’impegno e il sacrificio durante l’emergenza Covid. Il 6 dicembre la cerimonia

LECCO – Al fronte ci sono i medici e gli infermieri, ma ognuno di noi ha giocato un ruolo in questi mesi difficili della pandemia: mantenendo un comportamento responsabile e chi nel suo piccolo si è dato da fare per aiutare altri cittadini bisognosi, in forma associativa o privata.

Per questo, le Benemerenze che tradizionalmente il Comune di Lecco assegna in occasione della festa del patrono, San Nicolò, quest’anno avranno un carattere fortemente simbolico: “Interpretando il sentimento della città, valutata la particolare situazione di criticità in cui stiamo vivendo, abbiamo deciso di assegnare un unico e simbolico riconoscimento, la medaglia di San Nicolò alla comunità di Lecco” ha annunciato il presidente del consiglio comunale, Francesca Bonacina, annunciando in aula la decisione,

Un premio che vuole essere “espressione di riconoscenza a gratitudine a chi ha operato, con senso di responsabilità, al contenimento della pandemia”.

La cerimonia si svolgerà il 6 dicembre, così come da tradizione, e si terrà nel cortile del municipio, in modalità contingentata e ad invito per garantire il rispetto delle misure anti-Covid.