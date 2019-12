San Nicolò (in persona) dona le mele ai bimbi, mattinata speciale in basilica

Monsignor Milani: “San Nicolò è l’amico di tutti i bambini”

L’Associazione scuole dell’infanzia paritarie ha organizzato il momento d’incontro

LECCO – Immaginatevi lo stupore di decine di bambini delle scuole dell’infanzia della città che questa mattina, mercoledì, si sono visti comparire davanti gli occhi San Nicolò. L’Associazione delle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, guidata da Angela Fortino, e monsignor Davide Milani hanno organizzato questo momento di incontro.

“E’ la prima volta che viene organizzato questo piccolo evento che si propone di essere un momento unitario di riflessione e di incontro – ha detto Fortino -. La nostra associazione raccoglie 15 scuole della città e all’incontro sono state invitate tutte le scuole dell’infanzia di Lecco”.

Don Davide ha accolto tutti i bambini all’esterno della basilica e ha dato il via a un piccolo percorso sulla figura di San Nicolò, patrono di Lecco, la cui festa cade proprio domani. I bimbi sono entrati in chiesa dove ad attenderli c’erano alcune guide che li hanno accompagnati nella conoscenza del Patrono di Lecco.

Quindi, a sorpresa, monsignor Milani ha invitato i bimbi a chiamare San Nicolò che è salito sull’altare e ha raccontato alcuni episodi della sua vita: “San Nicolò è vostro amico – ha detto il prevosto -. San Nicolò in latino si chiama Nicolaus. E il nostro San Nicolò non vi sembra che assomigli un po’ a Babbo Natale? E Babbo Natale non si chiama anche Santa Claus? Nicolaus, Claus… ma San Nicolò è Babbo Natale, l’amico dei bambini!”

Dopo la benedizione, prima della consegna delle tradizionali mele da parte di San Nicolò, i bambini hanno fatto gli auguri a don Davide Milani che oggi compie 51 anni. Sono cominciati così i festeggiamenti per il patrono, gli eventi in programma proseguiranno nei prossimi giorni.