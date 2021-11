Sandro Chia e Carlo Lucarelli firmano il Calendario Storico dell’Arma 2022

Presentato anche a Lecco il prezioso calendario da collezione

L’artista e lo scrittore italiani hanno saputo celebrare i 200 anni del Primo Regolamento Generale dell’Arma

CARABINIERI – Presentato anche a Lecco, questa mattina, il Calendario Storico dell’Arma 2022. A illustrare nel dettaglio il prezioso calendario da collezione il vice comandante provinciale colonnello Claudio Arneodo. Il calendario 2022 è realizzato dal Maestro Sandro Chia e dallo scrittore Carlo Lucarelli che hanno saputo celebrare i duecento anni del primo Regolamento Generale dell’Arma: “Pur rimanendo immutato nel tempo e sempre attuale”.

L’artista, pittore e scultore Sandro Chia, classe 1946, rappresentante della transavanguardia italiana, espone nelle gallerie più famose del mondo, mentre lo scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli non ha bisogno di presentazioni. Il nuovo calendario è un percorso narrativo che si snoda tra doveri e responsabilità dell’essere Carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone, attraverso immagini che generano un racconto fatto di luce, di colori tenui, di ritmi grafici soavi. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli, poi, accompagna i lettori, mese dopo mese, con il racconto di episodi ispirati all’evoluzione del Regolamento.

Un esempio? Il ruolo dell’operatore della centrale operativa nell’episodio di cronaca del 20 marzo 2019, quando a San Donato Milanese ci fu il sequestro di un bus pieno di bambini. Lucarelli narra la vicenda dell’uomo in divisa che ascolta la voce di un ragazzino e ha poco tempo per decidere, ma ciò che sta avvenendo non è uno scherzo è la realtà. E’ proprio grazie al suo intuito se quella vicende è finita bene.

Iniziata nel 1928, la pubblicazione del calendario è giunta alla sua 89^ edizione (dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950). Oltre al calendario è stata presentata anche l’Agenda 2022 che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto. Altre due opere completano l’offerta editoriale: il calendario da tavolo dedicato al tema “Carabinieri… persone e territorio” e il planning da tavolo dedicato allo Squadrone Eliportato Cacciatori il cui intero ricavato verrà devoluto all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia. Nell’occasione, infine, è stato presentato anche il nuovo sito dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), profondamente rinnovato per essere fruibile ancor più agevolmente anche da smartphone.