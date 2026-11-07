Sanità lombarda, Uil e Uil FP attaccano: “Al privato accreditato quasi 5 miliardi di soldi pubblici”

A fronte di queste risorse, nessuna tutela per i lavoratori

“Basta regali senza regole, la dignità e i salari non si saldano con i mancati rinnovi”

LECCO – La manovra finanziaria allarga i cordoni delle borse a favore della sanità privata. Un sistema sanitario e sociosanitario regionale in cui il privato accreditato intercetta ben 4,906 miliardi di euro di risorse ordinarie pubbliche (pari al 47,9% della voce confrontabile nei bilanci preventivi ATS 2026), ma dove a pagare il prezzo di questa espansione sono la qualità contrattuale, i salari e i professionisti della cura. È quanto emerge dal Rapporto Pubblico 2026 di UIL Lombardia e UIL FP Lombardia, intitolato “Risorse pubbliche, qualità delle cure, lavoro, salari e contrattazione”, un’indagine che scatta una fotografia del modello lombardo.

“Dietro ai numeri mastodontici che vedono Milano superare addirittura il pubblico con il 50,7% della componente privata e un totale di 48.254 lavoratori direttamente identificabili (di cui il 75,8%, ben 36.570, sono donne), si cela una bomba ad orologeria sociale. A fronte di finanziamenti colossali (tra cui 3,274 miliardi per la sanità e 1,633 miliardi per il sociosanitario), il comparto vive una crisi profonda acuita da divari salariali inaccettabili e ritardi contrattuali cronici. Emblematico il caso del CCNL AIOP-ARIS della sanità privata, fermo alla tornata 2016-2018, che apre una voragine retributiva rispetto al pubblico stimata dai sindacati in circa 500 euro mensili in meno per gli infermieri, mentre nel settore delle RSA i ritardi nei rinnovi hanno toccato i 14 anni. Una desertificazione professionale che mina alla radice la sicurezza e la continuità delle cure per i cittadini lombardi”.

“Non è più tollerabile – affonda duramente il segretario confederale UIL Lombardia, Salvatore Monteduro – che Regione Lombardia continui a erogare miliardi di euro di risorse pubbliche a favore degli erogatori privati senza pretendere in cambio alcuna condizionalità sociale e occupazionale. Il nostro rapporto dimostra che siamo di fronte a una filiera immensa che muove quasi cinque miliardi di euro e oltre 170 mila addetti tra sanità e servizi sociosanitari: non possiamo permettere che il profitto o il vantaggio competitivo delle strutture private si fondino sulla compressione dei diritti, sulla precarietà e sulla fuga dei professionisti verso il pubblico o all’estero. Le risorse pubbliche devono corrispondere a responsabilità pubbliche, pretendendo il rispetto rigoroso dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la regolarità retributiva e contributiva. La sanità lombarda sarà forte ed equa solo se rimetterà al centro chi ogni giorno si prende cura delle persone”.

Ancora più duro il commento del segretario generale UILFP Lombardia, Daniele Ballabio che punta il dito contro le carenze del sistema: “E’ inaccettabile continuare ad osservare le discriminazioni che vengono effettuate dalla Regione tra pubblico e privato. La qualità delle cure non è separabile dalla qualità del lavoro. Parlare di liste d’attesa, appropriatezza e presa in carico senza affrontare il nodo degli organici, dei carichi di lavoro insostenibili e della sicurezza nelle strutture significa girarsi dall’altra parte. Oggi registriamo turni massacranti, esternalizzazioni selvagge e un divario salariale di 500 euro al mese per gli infermieri del privato rispetto ai colleghi del pubblico che grida vendetta. Con il nuovo quadro normativo nazionale e la transizione verso il 2027, Regione Lombardia ha il dovere di voltare pagina: chiediamo l’introduzione di criteri stringenti nei bandi e nei rapporti contrattuali, l’istituzione di un Tavolo regionale permanente di monitoraggio e un cruscotto trasparente che leghi budget, accreditamento e premialità alla tutela dell’occupazione, alla formazione e alla sicurezza. Non accetteremo più sconti sulla pelle di chi lavora e dei cittadini”.

La piattaforma avanzata da UIL Lombardia e UIL FP Lombardia si articola in 12 impegni concreti rivolti a Palazzo Lombardia, che spaziano dall’inserimento di clausole di salvaguardia nei cambi di gestore alla trasparenza totale su posti vacanti e turnover, fino alla richiesta di competere sulla qualità assistenziale e non sulla riduzione del costo del lavoro. Il messaggio del sindacato è chiaro e risuona come un monito per la politica regionale: le risorse dei contribuenti lombardi devono generare valore sociale, equità e diritti, trasformando l’accreditamento sanitario da comoda rendita di posizione a vero plus per la popolazione.