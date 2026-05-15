Sanità. Regione Lombardia finanzia oltre 362mila prestazioni aggiuntive per Ats Brianza

91 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa: oltre 1 milione ad Ats Brianza per ampliare visite ed esami Previsti ambulatori aperti anche in fascia serale e il sabato, nuovi esami diagnostici e una piattaforma digitale unica per i ricoveri

LECCO – Più visite, più esami diagnostici e ambulatori aperti anche in fascia serale e il sabato mattina. È il piano messo in campo da Regione Lombardia per cercare di ridurre le liste d’attesa sanitarie, con uno stanziamento complessivo da 91 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del Piano operativo regionale 2026.

Per il territorio lecchese e brianzolo, ricompreso nell’ATS Brianza, sono previste 362.900 prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale, all’interno di un piano regionale che punta complessivamente a garantire oltre 3,5 milioni di visite ed esami in più in tutta la Lombardia.

La quota principale delle risorse, pari a 61 milioni di euro, sarà destinata proprio all’incremento dell’attività ambulatoriale attraverso enti pubblici e strutture private accreditate. In particolare, 41 milioni andranno agli enti pubblici e 20 milioni ai privati accreditati per aumentare l’offerta sanitaria sui territori e ridurre i tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici.

Per ATS Brianza sono inoltre previsti 1.053.742 euro destinati al coinvolgimento degli erogatori privati accreditati attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, con l’obiettivo di ampliare rapidamente le agende disponibili per le prestazioni più richieste.

Il piano conferma anche l’estensione dell’attività ambulatoriale e diagnostica nelle fasce orarie considerate più critiche, con aperture previste dalle 16 alle 20 e il sabato mattina, così da aumentare il numero di prestazioni disponibili senza gravare ulteriormente sugli orari ordinari.

Sul fronte ospedaliero, Regione Lombardia prosegue inoltre il percorso di recupero delle liste d’attesa per i ricoveri avviato lo scorso anno. Secondo i dati diffusi, gli interventi ancora in lista sarebbero già diminuiti del 72%.

Una quota di 20 milioni di euro sarà utilizzata per completare il recupero degli interventi residui e, nelle ATS che hanno già azzerato le liste fino al 2023, per iniziare il recupero delle prestazioni del 2024.

Tra le novità previste c’è anche la digitalizzazione delle liste di attesa di ricovero attraverso una piattaforma unica regionale destinata a tutti gli enti erogatori. Il nuovo sistema dovrà uniformare i percorsi di accesso, rendere più trasparenti le liste e garantire un monitoraggio aggiornato delle necessità di ricovero.

La piattaforma introdurrà inoltre il concetto di “presa in carico” prima dell’inserimento in lista nei casi in cui il paziente debba completare esami diagnostici o ulteriori valutazioni cliniche, oltre alla possibilità di registrare eventuali sospensioni dovute all’indisponibilità temporanea del paziente al ricovero programmato.