La Santa Messa con le autorità del territorio per festeggiare la Patrona

Il prevosto Don Milano ai Vigili del Fuoco: “Siete i custodi della comunità”. Consegnate le onorificenze

LECCO – Vigili del Fuoco in festa per la Patrona Santa Barbara che si celebra proprio oggi, 4 dicembre. Come da tradizione il Comando Provinciale di Lecco si è riunito presso la sede operativa in Piazza Bione per la cerimonia religiosa alla presenza delle istituzioni militari, civili e religiose della città.

‘Custodi della comunità’

La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Davide Milani, prevosto di Lecco, insieme a Don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate e cappellano della Polizia di Stato. “La parola su cui oggi dobbiamo focalizzarci è custodia – ha detto Mons. Milani durante l’omelia – voi Vigili del Fuoco siete i custodi della comunità, grazie a voi ci sentiamo più sicuri, dunque noi abbiamo bisogno di sentirci custoditi. Grazie per questa custodia e per il vostro lavoro, non sempre facile, spesso pericoloso. Oggi, nel giorno di Santa Barbara, vostra patrona, il mio invito è anche quello di focalizzarci sul bisogno non solo di essere custoditi e protetti ma anche di custodire il cuore”.

Il Comandante Ambrosio: “Grazie per la vostra tenacia”

Al termine della messa ha preso parola per i saluti il Comandante Provinciale Ing. Angelo Ambrosio: “Un sentito ringraziamento a tutti vigili del fuoco presenti e ai rappresentati delle diverse istituzioni per essere qui oggi in un giorno importante e di festa per tutti noi. Sicuramente questo è stato un anno impegnativo, nel complesso gli interventi sono aumentati del 22%, un incremento dovuto in particolare agli eventi alluvionali che hanno caratterizzato i mesi trascorsi (CLICCA QUI per il report completo). Sin dal mio insediamento però ho avuto subito modo di constatare la tenacia, le capacità e lo spirito di collaborazione di questo Comando – ha dichiarato Ambrosia – caratteristiche che sono ben emerse nel fronteggiare le giornate più lunghe e difficili”.

“Un altro settore che ci ha visto molto impegnati – ha continuato – è quello legato alle numerose attività economiche, piccole e grandi, caratteristiche di questa zona. Esse producono prosperità e benessere ma richiedono un controllo e una vigilanza costante dal punto di vista della prevenzione incendi al fine di consentire che le attività ordinarie e quelle industriali a rischio di incidente rilevante si svolgano nella massima sicurezza”.

Il Comandante ha ricordato l’importanza della formazione scrupolosa e aggiornata: “Pur trattandosi di un territorio limitato da un punto di vista dell’estensione, le molteplicità e varietà delle problematiche presenti è notevole e perciò richiede una pluralità di specializzazioni capaci di fornire efficaci risposte ai cittadini in caso di necessità. Ovvio che per fare ciò i Vigili del Fuoco di Lecco necessitano di una sede nuova e decorosa: sono felice di annunciare che, dopo tanti anni, il concorso si è concluso e che il progetto per la realizzazione della nuova caserma c’è. Ringrazio ancora tutti voi per la vostra tenacia” ha concluso.

Il Comando ha voluto ricordare con un minuto di silenzio i tre Vigili del Fuoco morti in servizio ad Alessandria, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido.

Le Onorificenze

Infine, la cerimonia si è conclusa con la consegna delle Onorificenze rilasciate dal Ministero dell’Interno al personale. Premiato Danilo Aldeghi, collocato in quiescenza, con il Diploma al lodevole servizio, la medaglia ricordo e la riproduzione della caratteristica piccozza in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Consegnate poi le Croci di Anzianità per 15 anni di servizio a Francesco Angelinetta, Michele Arrigoni, Michele Brini, Davide Casorati, Edgardo Lanfranchi, Lorenzo Maggi, Alberto Mariano, Giuseppe Marsiglione, Luca Negri, Giorgio Paganini, Andrea Panini, Marco Perego, Aldo Riva, Erik Riva, Massimo Sacco e Davide Trentin.

