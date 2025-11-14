Sarà un weekend all’insegna della pioggia anche nel lecchese

Precipitazioni previste già a partire dalla tarda serata di oggi, venerdì

In quota non mancherà la neve, ma solo oltre i 1800 metri

LECCO – Il fine settimana nel Lecchese sarà all’insegna della pioggia, con il maltempo pronto a dominare l’intero territorio. Il peggioramento, già in movimento sulla regione, porterà piogge diffuse dalla serata di oggi, venerdì 14 novembre fino a lunedì 17, segnando in modo netto anche Lecco e i comuni della provincia. La perturbazione atlantica coinvolgerà infatti tutto il territorio lariano senza eccezioni, con precipitazioni continue e cieli chiusi. In quota non mancherà la neve, ma solo oltre i 1800 metri.

Il quadro regionale conferma una tendenza decisamente autunnale, anche se l’arrivo di aria molto fredda da nord potrà favorire nevicate a quote più basse. I venti resteranno deboli o molto deboli, con qualche rinforzo da est in pianura e sulle creste alpine fino al weekend. A partire dalla settimana successiva è previsto un graduale aumento, fino ai venti di föhn attesi a metà settimana. Temperature ancora sopra la media, con valori massimi attorno ai 15°C, destinate però a calare lentamente da martedì 18.

Sabato 15 novembre, anche a Lecco e dintorni la giornata inizierà con un cielo uniformemente coperto e piogge diffuse in movimento da ovest verso est. Nel pomeriggio le precipitazioni diventeranno più deboli e sparse, con maggiore probabilità sulla bassa pianura, mentre in serata torneranno più estese: nel Lecchese persisteranno nuvole compatte e piogge irregolari. Temperature stazionarie: minime tra 9 e 11°C (più alte nelle aree urbanizzate), massime tra 12 e 13°C. Lo zero termico scenderà fino a 2600 metri. Venti deboli orientali in pianura, da sud/ovest in quota, con intensità moderata solo a 3000 metri.

Domenica 16 novembre non offrirà particolari variazioni: sul territorio lecchese il mattino sarà segnato da deboli piogge sulle aree di pianura e cieli coperti sui rilievi. Da metà giornata le precipitazioni torneranno diffuse su tutta la Lombardia, localmente e solo a tratti moderate, insistendo nuovamente anche sulla provincia. In serata rimarranno estese sull’intera regione. Temperature invariate: minime tra 9 e 11°C, massime tra 12 e 13°C, con zero termico attorno ai 2500 metri. Venti deboli orientali in pianura, meridionali in quota.