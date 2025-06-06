Save the Lake “si fa in tre”: un weekend all’insegna di natura, sport e divertimento

Da oggi a domenica al Pratone di Parè, a Valmadrera

La giornata clou sarà sabato: dalle 9.30 del mattino prenderà il via il grande clean-up del lago, l’attività simbolo di Save The Lake

VALMADRERA – Torna uno degli eventi più attesi dell’estate lecchese: Save The Lake si rinnova e raddoppia gli sforzi. O meglio, si fa in tre. L’edizione 2025 della manifestazione organizzata da Save The Lake ETS, associazione culturale nata a Lecco nel 2021 per promuovere la tutela del territorio e la bellezza del lago di Como, si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno, con un programma ancora più ricco di natura, sport, musica e divertimento.

Per la prima volta l’evento partirà già dal venerdì: dalle 18.00 il Pratone di Parè si animerà con un aperitivo aperto a tutti, accompagnato da buona musica, per dare il via in modo conviviale all’evento estivo.

La giornata clou sarà sabato: dalle 9.30 del mattino prenderà il via il grande clean-up del lago, l’attività simbolo di Save The Lake. Canoe (messe a disposizione gratuitamente), sup e gruppi a piedi lavoreranno insieme per ripulire le sponde del lago di Como. Nel pomeriggio, spazio allo sport: CrossFit Lecco, tiro con l’arco con gli Arcieri Torrevilla, Juggling Yoga Flow e un workshop di giocoleria coinvolgeranno partecipanti di tutte le età. Nel frattempo, prenderà il via anche l’atteso torneo di green volley, che proseguirà per tutto il weekend.

La domenica mattina porta con sé una grande novità: il plogging, una forma di corsa ecologica che unisce movimento e sostenibilità. Guidati dai ragazzi di fisiorun e corrocolguanto , i partecipanti potranno raccogliere rifiuti lungo un percorso accessibile a tutti, correndo o camminando. Durante tutta la giornata di domenica proseguiranno le attività sportive, incluso il torneo di green volley.

Il pratone di Parè ospiterà nelle gionate di sabato e domenica anche l’emozionante contest di Kitesurf “FullPower Valma”, organizzata in collaborazione con TheVast1, Xtremelement e Lake Como Kiteboarding. L’appuntamento è per le 6 di mattina. Durante l’intera manifestazione, sarà possibile gustare piatti e drink grazie alla presenza di Gastrò Lecco e della Locanda Colle di Sogno.

Le serate saranno animate da DJ set e momenti musicali per vivere l’evento anche sotto le stelle. “Quest’anno abbiamo voluto iniziare il venerdì con un momento di convivialità: crediamo che sia importante creare occasioni di incontro e condivisione, soprattutto quando si tratta di prendersi cura del nostro territorio – spiegano Lorenzo Negri e Federico Riva, fondatori dell’associazione – Organizzare grandi clean-up, proporre attività sportive accessibili e vedere le persone divertirsi facendo del bene è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo certi che anche il plogging sarà molto apprezzato da chi ancora non lo conosce. Un ringraziamento speciale va al Comune di Valmadrera, all’Autorità di Bacino, agli Amici di Parè, alla Regione Lombardia (con il progetto Gener-Azione), ai partners Lario Reti Holding spa, Silea spa, Acinque, Avis e a tutti gli altri sponsor e collaboratori che hanno reso possibile l’evento. L’appuntamento è a partire da venerdì 6 giugno dalle 18.

Per tutte le informazioni e per prenotare le attività è possibile visitare il sito www.savethelake.it e le pagine Instagram dell’associazione.