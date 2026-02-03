Scadenza carte d’identità cartacee: aperture straordinarie dell’ufficio CIE a Lecco

Orari aggiuntivi per facilitare il rilascio delle carte d’identità elettroniche prima della scadenza del 3 agosto

Aperture straordinarie nei pomeriggi, il sabato e fino a sera in alcune giornate

LECCO – Il Comune di Lecco ha predisposto aperture straordinarie dell’ufficio CIE per agevolare il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche (CIE) in vista della scadenza delle carte cartacee, prevista per il 3 agosto 2026. La scadenza è stabilita dal Regolamento europeo 1157/2019 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 76 del 13 ottobre 2025.

A partire da febbraio, oltre ai consueti orari mattutini, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, l’ufficio CIE osserverà i seguenti orari aggiuntivi:

Tutti i sabati , fino al 1° agosto, dalle 8.30 alle 12.30

, fino al 1° agosto, dalle 8.30 alle 12.30 Martedì , mercoledì e giovedì dalle 14 alle 15.30

, e dalle 14 alle 15.30 Lunedì e mercoledì fino al 25 marzo, dalle 17 alle 19