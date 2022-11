Scegliere Intelligentemente, le serate di orientamento organizzate da Confindustria per gli studenti

L’appuntamento per agli alunni delle classi terze medie, con famiglie e insegnanti in vista della scelta dell’istituto superiore

LECCO – Per supportare i giovani del territorio che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie in vista di una scelta determinante, quella dell’Istituto superiore dove proseguire i percorsi di studio e formazione, Confindustria Lecco e Sondrio propone una nuova edizione dell’iniziativa dedicata all’orientamento Scegliere IntelligenteMente.

Due le serate: lunedì 28 novembre nella sede di Sondrio dell’Associazione e mercoledì 30 novembre in quella di Lecco (con possibilità di seguire gli interventi in streaming).

Inaugurato lo scorso anno con l’obiettivo di offrire spunti provenienti da fonti qualificate e utili ad individuare il percorso più adeguato nell’ambito del panorama offerto dalla scuola secondaria di secondo grado, il progetto si presenta quest’anno con una formula parzialmente rinnovata, che mette però sempre al centro l’analisi di aspettative ed esigenze degli studenti circa il futuro lavorativo, offrendo alle famiglie suggerimenti su come ascoltarle e interpretarle.

È quindi stato confermato lo strumento del questionario “Come immagino il mio lavoro futuro”, messo a punto dai professionisti coinvolti nel progetto e compilato dagli alunni delle scuole aderenti affiancati dagli insegnanti, che hanno preso parte ad uno specifico momento preparatorio. Quanto emerso dai questionari sarà presentato alle famiglie, agli studenti e agli insegnanti nel corso di due eventi organizzati allo scopo e ai quali prenderanno parte, novità di questa edizione, sia imprese sia giovani collaboratori che uniranno i propri commenti e considerazioni a quelli dell’esperto dell’orientamento Stefano Mura, che già aveva collaborato all’iniziativa nel 2021. Ad aprire entrambi gli incontri, il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni.

“La difficoltà nel reperire competenze aggiornate e risorse giovani da inserire nei nostri organici, per proseguire con le nostre attività nella prospettiva della crescita e dello sviluppo, è nota – evidenzia Agostoni – . Tuttavia, lo spirito con il quale proponiamo questi incontri non è quello di spingere tutti i giovani a frequentare percorsi di studio con indirizzo tecnico o scientifico, anche se speriamo che siano sempre di più: la nostra intenzione è in primis quella di proporre strumenti utili per interpretare predisposizione e aspirazioni dei giovani, criterio di scelta evidentemente prioritario. Ma ci impegniamo anche per fare meglio conoscere le imprese, il lavoro che lì si svolge e le opportunità di realizzazione anche personale che il sistema produttivo offre, contrastando pregiudizi di vario genere che spesso circondano ancora il mondo della fabbrica e disincentivano la scelta dei percorsi che guardano ad un impegno lavorativo nelle aziende”.

I due appuntamenti con Scegliere IntelligenteMente

Lunedì 28 novembre ore 20.30 – SONDRIO – Confindustria Lecco e Sondrio, Piazza Cavour 21.

ore 20.30 – SONDRIO – Confindustria Lecco e Sondrio, Piazza Cavour 21. Mercoledì 30 novembre ore 20.30 – LECCO – Confindustria Lecco e Sondrio, Via Caprera 4.

Sarà possibile seguire l’incontro del 30 novembre anche in streaming, previsa richiesta all’indirizzo education@confindustrialeccoesondrio.it.

QUI LA LOCANDINA