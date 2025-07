Scenario Festival alla Piccola, bilancio positivo per l’edizione 2025: “Riflettiamo sul futuro dell’area”

L’assessore Cattaneo: “La Piccola si conferma location adatta per questi eventi”

LECCO – Un bilancio decisamente positivo per lo Scenario Festival Piccola 2025, che ha animato l’area della Piccola Velocità di Lecco nel secondo fine settimana di luglio. Lo ha sottolineato l’assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, inserendo il bilancio in un quadro complessivo dei primi quindici giorni del mese, particolarmente ricchi di appuntamenti: dal Boat Party sul lungolago del 5 luglio, al Lecco Film Fest, fino appunto alla tre giorni musicale dello Scenario Festival.

“Complice il bel tempo e una location sempre più definita – ha dichiarato Cattaneo – abbiamo registrato una bella partecipazione di pubblico a questa seconda edizione di Scenario Festival. Sono arrivate persone da tutta Italia, e in un periodo in cui Milano offre una grande quantità di eventi riuscire a ritagliarsi la propria nicchia è un segnale importante per l’attrattività della nostra città”.

La rassegna musicale ha portato alla Piccola circa 2.500 spettatori venerdì sera in occasione del concerto di Edoardo Bennato, e circa 1.400 sabato, numeri che secondo l’assessore “sono giusti per quello spazio, che si è confermato adatto a eventi di questa portata. Anche la divisione del target ha rappresentato un fattore importante per l’attrattività complessiva”.

Cattaneo ha voluto evidenziare come queste iniziative siano state tutte promosse da soggetti privati, mettendo in luce la prospettiva dell’Amministrazione di “continuare a collaborare con tutti coloro che vogliono portare avanti progettualità culturali e capaci di attrarre persone in città”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Sulla Piccola, i cui lavori sono quasi al termine, si aprirà ora una riflessione, anche alla luce del nuovo PGT. Che configurazione avrà questa area? È un ragionamento che porteremo avanti con attenzione, convinti che la cultura e gli eventi debbano avere un ruolo centrale nello sviluppo della città”.