Scenario Festival, le restrizioni in vigore alla Piccola

Vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo

Il provvedimento interesserà piazzale Cassin e l’area circostante nel raggio di 200 metri

LECCO – In occasione di Scenario Music & Art Festival, in programma a Lecco nei prossimi fine settimana di luglio, il Comune ha emanato un’ordinanza per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 alle 24 nelle giornate del 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 luglio e interesserà piazzale Cassin e l’area circostante nel raggio di 200 metri.

Durante le fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo. Nella stessa area sarà inoltre vietato introdurre bottiglie, bicchieri o altri contenitori realizzati con questi materiali.

L’ordinanza prevede anche il divieto di accesso con dispositivi nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti.

Per quanto riguarda le bottiglie di plastica, potranno essere vendute e introdotte nell’area del festival esclusivamente già aperte e prive del tappo di chiusura, misura adottata per ridurre i rischi legati alla sicurezza durante gli eventi con grande afflusso di pubblico.

L’ordinanza accompagnerà le serate di Scenario Music & Art Festival, che animerà Lecco per tre fine settimana consecutivi con un ricco programma di concerti e iniziative artistiche, richiamando numerosi spettatori nel cuore della città.