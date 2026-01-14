“Scendiamo in piazza per l’Iran”: Azione invita alla mobilitazione del 25 gennaio

Azione e Orizzonte per Lecco promuovono l’iniziativa a sostegno del popolo iraniano

Sarà presente il senatore Marco Lombardo (Azione)

LECCO – Una mobilitazione pubblica per dare voce alla comunità iraniana e richiamare l’attenzione sui diritti umani: è l’iniziativa promossa a Lecco da Azione insieme a Orizzonte per Lecco, che invitano cittadini, associazioni, amministratori locali e forze politiche a partecipare a un momento di solidarietà e impegno civile.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio alle ore 11.30 in piazza XX Settembre. L’obiettivo dichiarato è quello di dare spazio e ascolto alla comunità iraniana presente sul territorio, riaffermando con decisione i valori della libertà, del rispetto dei popoli e della democrazia.

“I fatti che arrivano dall’Iran ci preoccupano fortemente e non ci possono lasciare indifferenti”, spiegano i promotori, che sentono il dovere di raccogliere il grido di Arash Shojaei, ex studente del Politecnico e attivista per i diritti umani, e della compagna Tina Karam, insieme a quello dell’intera comunità iraniana. Una mobilitazione che nasce dalla volontà di sostenere chi, in Iran e nella diaspora, continua a lottare contro la repressione della libertà, la dignità umana e la democrazia.

Shojaei e Karam hanno recentemente contribuito alla redazione di un rapporto per il Parlamento Europeo sulle violazioni dei diritti umani nelle carceri iraniane nei confronti dei manifestanti del movimento “Donna, Vita, Libertà”, una testimonianza diretta che sarà al centro dell’iniziativa.

Alla mobilitazione parteciperà anche il senatore Marco Lombardo (Azione), che porterà il proprio sostegno istituzionale alla causa del popolo iraniano. L’invito degli organizzatori è quello di unirsi in piazza per manifestare insieme solidarietà e attenzione verso una situazione che continua a destare forte preoccupazione.