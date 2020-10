Schiamazzi e rifiuti a Rancio Alto, serata “brava” prima del coprifuoco

Sul sagrato del santuario di Santa Maria Gloriosa

I residenti costretti a raccogliere cartoni di pizza e bottiglie

LECCO – Purtroppo non è un problema nuovo a Rancio Alto e, nonostante pandemia e coprifuoco, si è ripresentato sabato scorso. Per l’ennesima volta, un gruppo di ragazzi si è ritrovato sul sagrato del santuario di Santa Maria Gloriosa per trascorrere una serata di festa.

“Sono arrivi presto con roba da mangiare e da bere, come fanno sempre si sono messi sotto al portico del ingresso della chiesa – raccontano i residenti sconsolati -. Non c’è il minimo rispetto nemmeno per il luogo sacro. Mangiano e bevono e poi lasciano sporcizia e bottiglie vuote a terra e ai residenti tocca ripulire al mattino. Un ulteriore problema sono gli schiamazzi che spesso proseguono fino a tarda ora”.