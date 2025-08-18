Scigalott d’Or 2025, conto alla rovescia per la storica sfida delle contrade di Acquate

Il tradizionale evento in programma dal 4 al 14 settembre

10 giorni di festa: chi vincerà tra Vicinali, Zuccarello, Colongardo, Bassana, Poteo e Concezione?

LECCO – Due anni fa, nell’edizione del 50° anniversario, vinsero i Vicinali seguiti Zuccarello, Colongardo, Bassana, Poteo e Concezione. Gli acquatesi hanno già capito di cosa si sta parlando perché, tra pochissimi giorni, si accenderanno le sfide dello “Scigalott d’Or 2025”, lo storico “palio” che vede contrapposte le sei contrade del rione di Acquate.

L’evento biennale, che coinvolge tutti gli abitanti del rione, è capace di accendere gli animi a suon di sfide sportive, giochi, tornei, prove di abilità, il tutto condito da sfottò e un orgoglio innato, che si respira sin da bimbi, di appartenere alla propria contrada. Era il 1972 quando un gruppo di ragazzi della parrocchia diede vita all’edizione zero dello Scigalott D’Or (letteralmente Cicala d’Oro). Una appuntamento che è subito entrato nel cuore degli acquatesi e già nel 1973 venne organizzato nella sua forma attuale con cadenza biennale.

Il grande evento si svolgerà dal 4 al 14 settembre e il cuore sarà come sempre l’oratorio di Acquate: “Giorni di gioia, di incontri e di amicizie, di attrattive diverse e di divertimento. Ce n’è per tutti, per bambini e anziani, per gruppi di amici e famiglie, per giovani e meno giovani, per acquatesi e non. Vi aspettiamo, non mancate”.

Il conto alla rovescia è cominciato! L’inizio ufficiale giovedì 4 settembre alle ore 21 con la sempre suggestiva cerimonia di apertura. Poi un programma intenso fatto di sfide, sport, musica, tornei, serate culturali e buona cucina (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). Tra l’altro, per la prima volta, è stata sviluppata una importante collaborazione con il progetto IN AUT, promosso dalla Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (NPIA) dell’Asst di Lecco, con l’obiettivo di trasformare un appuntamento tradizionale in un’occasione per promuovere la cultura dell’inclusione.

Gli Scigalott de Quà

Il termine dialettale significa letteralmente “cicaloni”, “grosse cicale”. Questo appellativo è stato attribuito agli acquatesi in seguito ad un fatto storico: era il 6 giugno 1859 quando a Lecco affluirono fiumi di persone acclamando il generale Giuseppe Garibaldi che vi si trovava per sollecitare i sentimenti patriottici del popolo onde stimolarne il consenso in favore dell’impresa dell’unificazione della Penisola. Gli acquatesi scesero dal loro paese in folto corteo e con passo marziale sfilarono per le vie del vecchio borgo cantando inni patriottici. Poiché accompagnavano la marcia col suono stridulo e fracassoso di raganelle e aggeggi vari di latta, il loro passaggio richiamò subito alla mente l’immagine di uno sciame assordante di grosse cicale. Da allora, nella parlata dialettale, gli acquatesi mantengono l’appellativo di “Scigalott de Quà”, da cui deriva pure il nome della tradizionale festa del paese.

Le contrade