Scigamatt, ci siamo! Alle 15 la partenza

Alle 15 partirà la ScigaMud, quindi le due gare non competitive

Edizione da record, 1200 gli atleti al via

LECCO – Scigamatt, ci siamo! L’atteso giorno è arrivato: per gli amanti della corsa più pazza di Lecco l’appuntamento è alle ore 15 in Piazza Garibaldi quando prenderà il via la Scigamud, gara competitiva valevole per il Campionato Italiano OCR.

Alle 15.30 invece il via della ScigaMatt e della ScigaMiniMatt, la gara lungo un percorso irto di ostacoli e prove che dal centro di Lecco arriverà ad Acquate.

Edizione da record quella del 2019: ben 1200 i runner al via. In attesa della partenza ecco qualche scatto dal centro città con gli atleti protagonisti!