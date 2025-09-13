Scigarun e lavori, le modifiche alla viabilità nel weekend e in settimana

LECCO – Rispetto alle modifiche alla viabilità del fine settimana il Comune di Lecco segnala che oggi, sabato, in occasione della competizione podistica “Scigarun”, nell’ambito della manifestazione “Scigalott D’Or 2025”, sono previste modifiche alla viabilità disponibili a questo collegamento mentre, in occasione della processione per la festa della chiesa di San Rocco di domenica 14 settembre con partenza dal sagrato della Chiesa di Sant’Andrea sono previsti il divieto di transito dalle 20.30 in via Leoncavallo, via Rossini, via Paisiello, via Armonia, via Michelangelo e via Olivieri e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17 alle 23 in via San Rocco davanti alla Chiesa.

Si segnalano inoltre le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 17 settembre:

via ALLE FORNACI altezza civico 11, restringimento regolamentato tramite movieri per rifacimento allaccio acquedotto il 15 settembre;

via RISORGIMENTO, divieto di transito veicolare nel tratto all’altezza dell’intersezione con via Monsignor Polvara, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico, in direzione via Turbada, nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e Turbada dalle 20 del 15 settembre alle 6 del 16 settembre;

via MONSIGNOR POLVARA, divieto di transito veicolare all’altezza dell’intersezione con via Turbada, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico, in direzione via Fiandra, nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e Turbada e in via Turbada, nel tratto compreso tra le vie Tonio da Belledo e Monsignor Polvara dalle 9 del 16 settembre alle 18 del 25 settembre;

via NULLO, divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il parcheggio della Società Canottieri e la via Raffaello Sanzio, dalle 9 del 15 settembre alle 19 del 26 settembre;

via NINO CASTELLI altezza civico 6, restringimento per isolamento presa rete gas il 19 settembre;

via DEI PARTIGIANI, divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 52 e via Adamello, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h in via Agliati, nel tratto compreso tra le vie Don Invernizzi e Partigiani e in via Nove Febbraio, nel tratto compreso tra corso San Michele del Carso e via Pietro Micca per lavori di asfaltatura dalle 8.30 alle 17.30 il 15 settembre.

Si segnala infine che in occasione delle celebrazioni della chiesa di Santa Maria Assunta in Rancio dei giorni 14, 21 e 28 settembre sono previste diverse modifiche alla viabilità disponibili a questo collegamento.