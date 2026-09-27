Cineteatro Palladium, l’inaugurazione dopo i lavori di ammodernamento con la proiezione di “Il bene comune”

Appuntamento per mercoledì 30 settembre alle ore 20.45 al Cineteatro Palladium – Rione di Castello

LECCO – Serata di inaugurazione ufficiale della sala del Cineteatro Palladium, gestita da un gruppo di volontari, che è stata oggetto di un profondo rinnovamento con una nuova pavimentazione, un nuovo servoscala per disabili e, soprattutto, con l’installazione di 338 nuove e comode poltroncine che hanno sostituito quelle “storiche”.

La serata – a cui è invitata la cittadinanza – è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e, dopo una breve presentazione dei lavori eseguiti grazie anche al contributo della Regione Lombardia tramite un apposito bando, il saluto delle autorità presenti sarà offerta la proiezione del film IL BENE COMUNE di e con Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera.