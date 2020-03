Scioperi del 7 marzo, rinviata la manifestazione. Fiori in ricordo delle vittime

LECCO – In ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contenimento del coronavirus anche la prevista manifestazione di lunedì 9 marzo “ In memoria dei caduti e deportati nel 76° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944” è stata rinviata in data da destinarsi.

Il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco, la Camera del Lavoro di Lecco e l’ANPI Provinciale Lecco ricorderanno comunque il sacrificio dei lavoratori lecchesi per la libertà e il riscatto dell’Italia dalla dittatura fascista, deponendo un omaggio floreale presso la lapide in via Castagnera e presso il monumento nel parco “7 marzo” in via Matteotti.