L’avviso di Silea in vista della giornata di sciopero

LECCO – In previsione dello sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato per la giornata di venerdì 13 dicembre, Silea avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana. Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato.